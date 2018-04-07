台灣參與WHA遭打壓 陳時中：沒獲邀請也要去

2018-04-07 13:30 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



衛生福利部長陳時中今參與活動時，特別強調對於台灣參與WHA頻遭政治打壓，不僅他忿忿不平，而是整個醫界、整個台灣都忿忿不平，接下來就算沒有獲得邀請，也會到場參與。記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook

世界衛生大會（WHA）5月21日即將於日內瓦舉行，外傳今年台灣取得邀請函的機會「微乎其微」，衛生福利部長陳時中今天表示，台灣參與WHA頻遭政治打壓，不僅他個人忿忿不平，而且整個醫界、整個台灣都忿忿不平，接下來就算沒有獲得邀請，也會到場參與。

連續8年以觀察員身分參與 去年遭中斷

蔡英文政府前年執政後，WHA去年首度拒絕邀請台灣參與，中斷了台灣連續八年以觀察員身分參與。

今天是世界衛生日，WHO今年的焦點為「全民健康覆蓋率」（Universal Health Coverage），陳時中今天參與健保署舉辦「世界衛生日健康大步走」活動時表示，世衛組織今年提倡的主題「健康覆蓋率」，台灣的能力在世界上絕對是數一數二，絕對可以提供各個國家所需的訊息。

健康覆蓋率 展現台灣醫療軟實力

陳時中表示，台灣的健康覆蓋率展現了台灣醫療軟實力，做得非常不錯，但仍有部分需要努力，台灣今年參與WHA的情形仍非常艱困，目前正在積極委請友邦今天向WHA秘書處提案，希望今年可以回到世界衛生組織。

健保署長李伯璋表示，台灣的雲端醫療影像資訊，能達到有效的醫療照顧，台灣也是第一個用國家的力量，達到照顧全民健康的任務，不僅可以提升台灣人民的健康，也能提升台灣醫護人員的醫療環境。