明年獨立公投 林濁水：要民眾「顯性台獨」很困難

2018-04-07 13:30 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



「喜樂島聯盟」今天在高雄舉行成立大會。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

訴求獨立公投、正名入聯的「喜樂島聯盟」今成立，預計明年4月推動「獨立公投」。民進黨前立委林濁水說，獨立公投會不會過關，要看當時的大環境，目前民進黨主流是「隱性台獨」，要民眾變「顯性台獨」很困難。

台灣社社長張葉森說，民進黨執政後經濟表現不如預期，許多青年往中國大陸發展，即使支持台獨，也較不敢表現出來。

林濁水指出，陳水扁時代推動以台灣名義加入聯合國公投，剛開始發動時，民調支持度非常高，最後沒有過關；這樣的結果不表示民眾不支持入聯，而是認為時間點不是現在，「這就是隱性台獨的表現」。

他說，台獨公投能否過關，牽涉當時國內外的「氣候」，蔡政府上台後，台美關係持續上升，但這種關係不足以讓美方支持台獨；國內方面，民進黨過去是台獨黨，但現在只有行政院長賴清德公開談台獨，黨主席蔡英文與黨中央都屬隱性台獨，要民眾變顯性台獨，「兜不起來」。

民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 林濁水說，獨立公投如果沒過，台獨在國際上的聲勢，會相當程度受到傷害，各國會認為台灣人不支持獨立；入聯公投，縱使美國支持，也別忘記北京在聯合國有否決權，公投若過關，美中台三邊情勢將會緊張，國人是否願意接受也須事先思考。

日前一項民調顯示，支持台獨的群眾，從兩年前的過半數，下滑到不足四成。張葉森表示，支持台灣獨立、正名入聯者還是占大多數，「天然獨」的比例也逐漸上升，只不過「表態程度」減少。

張葉森指出，民眾在經濟生活無虞時，較容易表現台獨意識。近年來國內經濟不佳，民進黨執政後，經濟表現也不如預期，甚至比以前差，加上大陸祭出各式惠台政策，未來恐有更多人到大陸就學就業，即使他們支持台獨，也較不敢大聲說出來。

張葉森說，蔡總統民調無法上升，原因之一是她主張「維持現狀」，而賴清德大膽說自己是台獨工作者，所以民調持續上揚。