喜樂島聯盟成軍 扁用「影片」挺台獨

相關新聞
許景河：侯友宜逼鄭南榕自殺 應受最嚴厲譴責2018-04-07 11:20
拆拒馬找蔡政府麻煩？柯文哲：該拆就要拆2018-04-07 13:30
台灣參與WHA遭打壓 陳時中：沒獲邀請也要去2018-04-07 13:30
明年獨立公投 林濁水：要民眾「顯性台獨」很困難2018-04-07 13:30
楊逵孫女 出任促轉會專任委員2018-04-07 13:30
促轉會3專委名單公布 蔡：轉型正義還沒完成2018-04-07 13:28
喜樂島聯盟推獨立公投 李登輝：用台灣的名字走向世界2018-04-07 13:27
不滿侯友宜救援說 鄭南榕遺孀葉菊蘭：對家屬二度傷害2018-04-07 13:06
影／蔡英文追思鄭南榕 遭大觀自救會鬧場2018-04-07 12:55
獨派推獨立公投 張葉森：綠執政不佳 讓台獨表態下降2018-04-07 12:47
獨派推獨立公投 林濁水：民進黨現在是隱性台獨2018-04-07 12:42
促轉會3專任委員 楊翠、葉虹靈、彭仁郁出任2018-04-07 12:10
鄭南榕29周年追思會 蔡英文：轉型正義還沒完成2018-04-07 11:58
鄭南榕29周年追思 蔡英文致詞遭抗議民眾打斷2018-04-07 11:19
拆立院拒馬找政府麻煩？ 柯文哲：該拆就拆2018-04-07 10:53
七成青年願為台而戰？ 孫大千：假議題2018-04-07 10:14
喜樂島聯盟成立 李登輝演講丶扁錄影祝賀2018-04-07 10:12
馬英九和陳水扁的潮T差異 徐巧芯：前者為人、後者為己2018-04-07 09:52
另類城鄉差距 政治人物運用大數據做法不一樣2018-04-07 09:18
阿扁潮T藏密碼？游梓翔解讀：查禁一邊一國、法辦阿扁2018-04-07 09:18
媒體人轉戰選議員 3歲娃成小小助選員2018-04-07 09:15
國際台北「拒馬展」落幕？ 再換警察肉身擋陳抗？2018-04-07 08:00
立院拒馬去留 北市府介入溝通2018-04-06 23:55
喜樂島聯盟7日在高雄成立 李、扁是否同場受注目2018-04-06 21:59
2002就喊一邊一國 陳致中：扁絕對是中國戰犯頭號名單2018-04-06 21:21
北市府拆立院部分拒馬 時代力量呼籲政院拒馬也拆除2018-04-06 19:29
柯P想解決立院周邊拒馬 警政署：若理性沒必要架設2018-04-06 19:22
行政院拒馬拆不拆？徐國勇：由警政署專業處理2018-04-06 18:49
蔣渭水後代：黃煌雄為蔣渭水立傳 不容抹煞2018-04-06 17:12
蔡丁貴嘆沒18趴做台獨更無力 林濁水：獨派有志氣點2018-04-06 15:40
李坤儀凌晨生女 李登輝開心升格當阿祖2018-04-06 15:05
影／初選落敗 周錫瑋：輸了就是輸了2018-04-06 14:42
公務員離婚配偶年金請求權 尤美女：並非台灣創舉2018-04-06 12:57
侯友宜初選勝出 游淑慧跨淡水河恭喜相挺2018-04-06 12:51
離婚配偶年金請求不溯既往 李來希：選擇性鬥爭2018-04-06 12:45
立院周邊民眾陳情 濟南路拒馬開拆了2018-04-06 12:42
以臥虎藏龍為喻 賴揆推崇鍾肇政貢獻2018-04-06 12:05
世大運餘款19億怎麼用？柯文哲：需統一調度機制2018-04-06 11:38
立院外拒馬拆不拆 柯文哲：與立院協調中2018-04-06 11:32
熱門文章
李坤儀凌晨生女 李登輝開心升格當阿祖2018-04-06 15:05
蔡丁貴嘆沒18趴做台獨更無力 林濁水：獨派有志氣點2018-04-06 15:40
國民黨新北民調數字曝光 侯友宜領先周錫瑋20個百分點2018-04-06 22:33
獨／美商售助我潛艦國造 取得魚雷、飛彈等紅區裝備2018-04-07 12:02
蘇新系達成共識 蘇貞昌再戰新北幾成定局2018-04-07 02:04
孫大千讚周錫瑋有風度的輸 盼北市參選人以他為典範2018-04-06 17:16
與習近平打對台？ 蔡總統下周將出海校閱海空軍2018-04-07 00:20
許景河：侯友宜逼鄭南榕自殺 應受最嚴厲譴責2018-04-07 11:20
綠盼新北派天王戰侯友宜 陳菊9日親勸進蘇貞昌2018-04-06 17:40
凍省更徹底！台灣省政府年底剩10人 明年不編預算了2018-04-07 01:38
馬英九和陳水扁的潮T差異 徐巧芯：前者為人、後者為己2018-04-07 09:52
影／初選落敗 周錫瑋：輸了就是輸了2018-04-06 14:42
南迴公路連假最怕事故發生 駕駛人：會等到瘋掉2018-04-06 15:14
評估「首都減壓」 賴清德挺新設機關落腳中興新村2018-04-06 23:55
電廠回來了…深澳的明天 只能與汙染共存？2018-04-06 23:54
批民進黨一黨獨大 許忠信評估選台南市長2018-04-06 20:17
葉毓蘭建議周錫瑋選立委 批國民黨讓人才含怨退隱8年2018-04-07 09:33
侯友宜大贏20個百分點 藍：綠提名會更謹慎2018-04-06 14:13
侯友宜勝出 洪孟楷：第一位完整歷練副手人選2018-04-06 17:06
國際台北「拒馬展」落幕？ 再換警察肉身擋陳抗？2018-04-07 08:00
新北市長選戰 侯友宜初選勝出 對決蘇貞昌？2018-04-06 23:54
雪隧與蘇花改南北兩頭塞 用路人感嘆像逃難午飯吃得急2018-04-06 16:58
國防安全研究院董事曝光 橫跨國安外交兩岸部會2018-04-06 15:36
2002就喊一邊一國 陳致中：扁絕對是中國戰犯頭號名單2018-04-06 21:21
七成青年願為台而戰？ 孫大千：假議題2018-04-07 10:14
美方助台製潛艦 專家：川普重新檢視台灣安全起手式2018-04-07 12:10
柯文哲：侯友宜不是跨藍綠 而是沒藍綠2018-04-07 11:36
鄭南榕29周年追思 蔡英文致詞遭抗議民眾打斷2018-04-07 11:19
「反對甘有效？」 煙囪再起…深澳人跟煤電拔河2018-04-07 00:03
蔣渭水後代：黃煌雄為蔣渭水立傳 不容抹煞2018-04-06 17:12
把柯P打斷手腳再支持他 孫大千批民進黨「腦袋有洞」2018-04-07 09:20
下周一遷戶籍 韓國瑜確定爭取參選高雄市長2018-04-07 10:04
收假塞車地獄來了…拒絕疲勞駕駛 「假裝吃牛肉」能提神2018-04-07 10:00
叩關WHA頻被打壓 陳時中：全台忿忿不平 沒邀也會去2018-04-07 09:21
潛艦國造商售案 學者：讓美國人賺錢 川普都會鼓勵2018-04-07 12:02
柯P想解決立院周邊拒馬 警政署：若理性沒必要架設2018-04-06 19:22
【即時短評】美商售助台製潛艦 美中台關係恐政治波動2018-04-07 12:14
北市府拆立院部分拒馬 時代力量呼籲政院拒馬也拆除2018-04-06 19:29
行政院拒馬拆不拆？徐國勇：由警政署專業處理2018-04-06 18:49
若當選市長 黃偉哲：東京設行銷台南辦公室2018-04-06 14:18
留言