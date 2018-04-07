喜樂島聯盟成軍 扁用「影片」挺台獨

2018-04-07 13:30 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 楊濡嘉 ／高雄報導



「喜樂島聯盟」今天在高雄舉行成立大會，陳水扁以錄影談話現身。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

民視董事長郭倍宏奔走，包括前總統李登輝、陳水扁、前副總統呂秀蓮、總統府前資政彭明敏等150人連署共同發起的「喜樂島聯盟」，今天上午在高雄市成立，將推動修正公投法，希望明年4月6日舉行獨立公投。李登輝、彭明敏出席成立大會，陳水扁以錄影方式挺喜樂島聯盟。

喜樂島聯盟之所以選定明年4月6日推獨立公投，是因這天是鄭南榕自焚30周年紀念日前一天。