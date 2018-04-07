獨派推獨立公投 林濁水：民進黨現在是隱性台獨

2018-04-07 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



訴求獨立公投、正名入聯的「喜樂島聯盟」今成立，預計明年4月推動「獨立公投」。前民進黨林濁水受訪表示，獨立公投會不會過關，要看當時的大環境，目前民進黨主流是「隱性台獨」，要民眾變「顯性台獨」很困難。

林濁水指出，陳水扁時代推動以台灣名義加入聯合國公投，剛開始發動時，民調支持度非常高，最後結果沒有過關。這樣的結果不表示民眾不支持入聯，而是認為時間點不是現在，「這就是隱性台獨的表現」。

他說，台獨公投能否過關，牽涉當時國內外的「氣候」。包括國際上對台獨的態度，尤其是美國政府的看法，蔡政府上台後，台美關係持續上升，美方對台灣較為支持，「但沒有支持到台灣以獨立國家的名義，加入聯合國」。

至於國內因素，林濁水表示，民進黨過去是一個「台獨黨」，但現在只有行政院長賴清德公開談台獨，黨主席蔡英文與黨中央都屬於「隱性台獨」，要民眾變「高度顯性台獨」，很困難也兜不起來。

林濁水說，獨立公投有意義也有風險，公投是人民意志的展現；但如果獨立公投沒通過，台獨在國際上的聲勢，會相當程度受到傷害，各國會認為台灣人不支持獨立。