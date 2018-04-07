新北市長人選綠營怎麼喬？余天：總統出面才可能底定

2018-04-07 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



國民黨新北市長初選由侯友宜出線，民進黨紛紛勸進前行政院長蘇貞昌和游錫堃，傳出「拱蘇」聲浪愈來愈高，對此，新北市黨部主委余天受訪說，其實誰出來都一樣，最主要是誰能勝選。最終民進黨怎麼去喬這兩位大老？余天說，也只有主席、總統出面，才可能把這個事情底定。

綠營不只在台北市的市長人選難產，連在新北的人選野相當膠著。此前立委吳秉叡、羅致政都有意參選，但怕撐不起母雞的角色，近期黨內紛紛勸進天王級大老蘇貞昌和游錫堃，包括羅致政願「改弦易轍」喚游出線，吳秉叡也說「尊重黨中央的考量」改推蘇貞昌。

蘇要出來選了嗎？余天上午陪同女兒余筱萍拜票前受訪表示，目前還沒有，下周中常會一定會討論到這個，中央說一定要等到國民黨候選人底定，才會考慮這個問題；之前他問有沒有事先跟兩位大老談過，他們也沒有表態，因為自己是市黨部主委，中央沒有授權，他也沒有辦法。

媒體詢問，春節前真的有跟蘇貞昌會面，說這一個月讓吳秉叡試試看，如果吳秉叡民調還是沒起色呢？余天表示，目前看起來是這樣子，可能還是會到月底之前，再看看，黨中央才會決定人選並跟他們溝通。

黨研判蘇貞昌是最好的人選嗎？余天說，其實都可以，因吳秉叡他很辛苦，已衝刺快一年，只是希望最近的民調再往上拉一些，盡量給新人機會。

余天指出，今年新北市對民進黨而言，是非常重要非常大的城市，年底能不能拿下來，也攸關2020的選戰，當然台北市其實也蠻重要的。

據聞黨內有一份民調，如蘇貞昌對上侯友宜，只輸不到1%。余天說，如果是這樣就非常好，因還沒有正式徵召都已經這樣了，那如果徵召出來，再運作一下不就超過了嗎？