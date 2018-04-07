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促轉會3專任委員 楊翠、葉虹靈、彭仁郁出任

2018-04-07 12:10聯合報 記者周佑政╱即時報導

行政院今天發布新聞稿，公布「促進轉型正義委員會」專任委員名單，行政院發言人徐國勇表示，行政院將提名東華大學華文學系副教授楊翠、前民間真相與和解促進會執行長葉虹靈，及中央研究院民族所副研究員彭仁郁等3人擔任專任委員。

徐國勇表示，今天公布的3位專任委員，都是長期在民間從事轉型正義相關工作的專業人士。楊翠現為東華大學華文系副教授、「台灣教授協會」副秘書長，楊翠也是台灣文學及社會運動前輩楊逵之孫女，其家族曾受二二八事件及白色恐怖牽連。

徐國勇說，行政院長賴清德表示，楊翠對上一世代長輩所承受的苦難有深刻的理解，也很願意跟年輕世代互動交流；期待有了楊翠教授的參與，促轉會能帶領台灣的年輕人，一起認識過去的歷史，打造台灣人共同的未來。

葉虹靈曾任「民間真相與和解促進會」執行長，參與民間倡議轉型正義工作長達10餘年，也曾任「社會民主黨」秘書長。徐國勇說，葉虹靈女士對台灣轉型正義的願景以及不足之處，均有清楚的了解，也對國際轉型正義有深入研究。徐國勇說，賴清德表示，蔡英文總統要求台灣版本的真相調查報告要達到國際水準，未來期望借助葉虹靈女士的專業，落實此一目標。

彭仁郁現為中研院民族所副研究員，徐國勇說，彭仁郁有心理學的專業背景，為法國分析空間學會認證的臨床精神分析師，也是國內少數研究政治暴力與集體創傷關連的學者。

徐國勇說，賴清德認為，經歷威權時代之後，台灣社會一直有一道沒有癒合的創傷，相信以彭仁郁的專業，能協助台灣社會正視創傷，展開療癒工程，為對話與和解鋪路。

徐國勇表示，促轉會正副主委及專、兼任委員提名名單已全部出爐，近日即會提請立法院同意後任命。未來的促轉會組成將有「專業性」、「跨世代」、「跨黨派」三大特色。

東華大學華文學系副教授楊翠。圖／聯合報系資料照
東華大學華文學系副教授楊翠。圖／聯合報系資料照
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徐國勇轉型正義賴清德
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