鄭南榕29周年追思 蔡英文致詞遭抗議民眾打斷

2018-04-07 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



蔡英文。記者游明煌/攝影 分享 facebook 今天是《自由時代》周刊創辦人鄭南榕自焚29周年，鄭南榕基金會今在金寶山墓園舉辦追思會。總統蔡英文在致詞時，遭大觀自救會民眾闖入，大喊反迫遷、護大觀，致詞中斷。

蔡英文今天上午10點30由行政院長賴清德、總統府資政葉菊蘭、高雄市長陳菊陪同，到鄭南榕墓園追思，今天是鄭南榕殉道29周年追思會。