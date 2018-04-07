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9日宣布參選高雄市長 韓國瑜：春天正從高雄出發

2018-04-07 10:58聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜下周一（4月9日）將遷戶籍到高雄市林園區，並開記者會宣布參選，他今天慎重的發電子邀請函邀請高雄市議會國民黨團和支持者參加記者會。

韓國瑜邀請函內容如下：

《邀請函》

四月春暖花開

春天正從高雄出發

謹訂4月9日上午10點30分

在國民黨高雄市黨部，舉行韓國瑜記者會。

邀請您來參加

期盼有您的祝福，讓我們一起為高雄打拚。

韓國瑜 敬邀

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（前左三）後天宣布參選高雄市長。圖/聯合報系資料照
國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（前左三）後天宣布參選高雄市長。圖/聯合報系資料照
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