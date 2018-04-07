拆立院拒馬找政府麻煩？ 柯文哲：該拆就拆

2018-04-07 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



柯文哲今天早上到萬華區西昌街拜訪三秀打鐵店、老濟安青草店等老店，並在體驗店家技藝與產品後受訪，被問到立法院拒馬拆除問題。記者翁浩然／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲日前連續博愛特區周邊的「政治路霸」，柯昨天受訪又提到下一步將處理立法院前方的拒馬，已準備和立法院、保六總隊協調，但遭外界質疑是找民進黨政府麻煩；對此，柯今早受訪表示，拒馬布置，市府與中央單位彼此「高來高去」沒有解決、該拆就拆。

柯文哲今天早上到萬華區西昌街拜訪三秀打鐵店、老濟安青草店等老店，並在體驗店家技藝與產品後接受媒體聯訪。

針對拆拒馬一被質疑找綠營麻煩，柯說，該拆就拆，不管行政院、立法院，一個圍牆內、外分成北市警察、保安警察，在指揮系統上，過去的確彼此都「高來高去」沒有解決，所以包含警力布置、拒馬布置應該是雙方要有聯合統一的制度、指揮體系，不然拒馬要怎麼布置？「若非北市府單方決定，那大家坐下來談啊！」

有媒體追問何謂「高來高去」，柯文哲表示，通常北市要怎麼布置拒馬要問他們（指保六總隊、立法院）意見，「這很多啦」，細節不在此多談，他會另外找時間去警政署拜訪，讓彼此把這件事一次攤開來講清楚。

柯文哲說，慢慢來，他的態度是若有規矩、法律就照著走，如果沒有法律，那就來修，「大家來講清楚寫下來」；畢竟是法治國家，凡事照SOP（標準作業程序）走，但也不應是SOP鐵板一塊，而可以改，只是講好後就要照規範走。