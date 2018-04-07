親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美麗深澳的明天
中興新村求轉型
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
合陽天擎

駕駛去哪？BMW跑車突陷火海 警消急滅火車裡卻沒人

收假塞車地獄來了…拒絕疲勞駕駛 「假裝吃牛肉」能提神

七成青年願為台而戰？ 孫大千：假議題

2018-04-07 10:14聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

徐斯儉公布一份民調結果，「若中國大陸武統台灣，受調者是否願意為台灣而戰？」39歲...
徐斯儉公布一份民調結果，「若中國大陸武統台灣，受調者是否願意為台灣而戰？」39歲以下受調者，有70.3%回答「是」，26.5%回答「否」。不過，孫大千指出，這個問題實際上是一個「假議題」。聯合報系資料照
分享
前立委孫大千在臉書表示，外交事務專欄作家在《衛報》發表文章，用鬥牛來比喻現在的美中台三邊關係，認為美國就像是鬥牛士，台灣是那塊紅布，而公牛則是中國大陸。如果美中關係進一步惡化，中國大陸可能會像俄羅斯以武力對待克里米亞那樣對待台灣，後果相當嚴重。

孫大千又說，台灣民主基金會執行長徐斯儉日前在華府的談話，是有技巧的誤導美國政府，並且投其所好，片面的，而且選擇性的，傳達了不符合台灣現狀的訊息。

徐斯儉表示，台灣年輕人所謂的「天然獨」其實是「反統一」，他認為台灣年輕人其實支持現狀。這一部分是事實。但是，他並沒有進一步的向華府說明，民進黨正在試圖改變國民黨執政時期所建立的兩岸「現狀」。

同時，徐斯儉也公布一份民調結果，「若中國大陸武統台灣，受調者是否願意為台灣而戰？」39歲以下受調者，有70.3%回答「是」，26.5%回答「否」。他以此數據向美方證明，台灣年輕人對自我防衛的承諾。

不過，孫大千指出，這個問題實際上是一個「假議題」，因為只要台灣維持中華民國的現狀，不借助美日的力量走向獨立，中國大陸根本不可能有武統台灣的藉口和動機。然而，這一份設計過的民調問卷，卻刻意的迴避了兩個問題：

第一，台灣年輕人是否願意為了宣佈台獨，和中國大陸一戰？

第二，台灣年輕人是否願意為了民進黨的挑釁行為，而與中國大陸一戰？

孫大千說，其實這兩個問題才是民進黨政府不願揭露，也不敢面對的真相。難道你希望台灣成為鬥牛士為了激怒公牛，手中所揮舞的那塊紅布嗎？

孫大千兩岸關係
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

喜樂島聯盟成立 李登輝演講丶扁錄影祝賀

2018-04-07 10:12

馬英九和陳水扁的潮T差異 徐巧芯：前者為人、後者為己

2018-04-07 09:52

另類城鄉差距 政治人物運用大數據做法不一樣

2018-04-07 09:18

阿扁潮T藏密碼？游梓翔解讀：查禁一邊一國、法辦阿扁

2018-04-07 09:18

媒體人轉戰選議員 3歲娃成小小助選員

2018-04-07 09:15

國際台北「拒馬展」落幕？ 再換警察肉身擋陳抗？

2018-04-07 08:00

立院拒馬去留 北市府介入溝通

2018-04-06 23:55

喜樂島聯盟7日在高雄成立 李、扁是否同場受注目

2018-04-06 21:59

2002就喊一邊一國 陳致中：扁絕對是中國戰犯頭號名單

2018-04-06 21:21

北市府拆立院部分拒馬 時代力量呼籲政院拒馬也拆除

2018-04-06 19:29

柯P想解決立院周邊拒馬 警政署：若理性沒必要架設

2018-04-06 19:22

行政院拒馬拆不拆？徐國勇：由警政署專業處理

2018-04-06 18:49

蔣渭水後代：黃煌雄為蔣渭水立傳 不容抹煞

2018-04-06 17:12

蔡丁貴嘆沒18趴做台獨更無力 林濁水：獨派有志氣點

2018-04-06 15:40

李坤儀凌晨生女 李登輝開心升格當阿祖

2018-04-06 15:05

影／初選落敗 周錫瑋：輸了就是輸了

2018-04-06 14:42

公務員離婚配偶年金請求權 尤美女：並非台灣創舉

2018-04-06 12:57

侯友宜初選勝出 游淑慧跨淡水河恭喜相挺

2018-04-06 12:51

離婚配偶年金請求不溯既往 李來希：選擇性鬥爭

2018-04-06 12:45

立院周邊民眾陳情 濟南路拒馬開拆了

2018-04-06 12:42

以臥虎藏龍為喻 賴揆推崇鍾肇政貢獻

2018-04-06 12:05

世大運餘款19億怎麼用？柯文哲：需統一調度機制

2018-04-06 11:38

立院外拒馬拆不拆 柯文哲：與立院協調中

2018-04-06 11:32

立院拒馬拆不拆？柯文哲將訪警政署：攤在桌上一次解決

2018-04-06 11:23

影／初選公布 侯友宜代表國民黨征戰新北市長

2018-04-06 11:21

陳師孟：促轉會2年交成績 不妨讓黃煌雄做做看

2018-04-06 11:01

孫大千批民進黨面對低薪問題 改革不願一次到位

2018-04-06 10:48

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

扁學馬英九穿潮T？藍諷：受歡迎的不是衣服而是操守

2018-04-06 07:14

發揮女力小民參政 歐巴桑進擊護家國

2018-04-02 16:35

LINE起台泰 童振源大搞網紅外交

2018-04-02 16:33

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

孫大千批民進黨面對低薪問題 改革不願一次到位

2018-04-06 10:48

李坤儀凌晨生女 李登輝開心升格當阿祖

2018-04-06 15:05

國民黨新北民調數字曝光 侯友宜領先周錫瑋20個百分點

2018-04-06 22:33

蔡丁貴嘆沒18趴做台獨更無力 林濁水：獨派有志氣點

2018-04-06 15:40

孫大千讚周錫瑋有風度的輸 盼北市參選人以他為典範

2018-04-06 17:16

蘇新系達成共識 蘇貞昌再戰新北幾成定局

2018-04-07 02:04

侯友宜壓倒性勝出 對比民調也大勝蘇貞昌

2018-04-06 12:31

贏了初選 侯友宜：為韓國瑜加油

2018-04-06 12:40

與習近平打對台？ 蔡總統下周將出海校閱海空軍

2018-04-07 00:20

侯友宜勝出 葉毓蘭預言會有人格毀滅戰

2018-04-06 10:46

影／藍營新北市長初選落敗 周錫瑋認輸籲團結

2018-04-06 12:21

綠盼新北派天王戰侯友宜 陳菊9日親勸進蘇貞昌

2018-04-06 17:40

公務員離婚配偶年金請求權 尤美女：並非台灣創舉

2018-04-06 12:57

影／初選落敗 周錫瑋：輸了就是輸了

2018-04-06 14:42

離婚配偶年金請求不溯既往 李來希：選擇性鬥爭

2018-04-06 12:45

反制敵軍登陸艇衝進陣地 淡水水上機場部署反登陸工事

2018-04-06 13:26

南迴公路連假最怕事故發生 駕駛人：會等到瘋掉

2018-04-06 15:14

評估「首都減壓」 賴清德挺新設機關落腳中興新村

2018-04-06 23:55

批民進黨一黨獨大 許忠信評估選台南市長

2018-04-06 20:17

電廠回來了…深澳的明天 只能與汙染共存？

2018-04-06 23:54

凍省更徹底！台灣省政府年底剩10人 明年不編預算了

2018-04-07 01:38

侯友宜大贏20個百分點 藍：綠提名會更謹慎

2018-04-06 14:13

侯友宜勝出 洪孟楷：第一位完整歷練副手人選

2018-04-06 17:06

侯友宜出線 新北市議會國民黨團力挺

2018-04-06 11:35

侯友宜勝出 新北民進黨：有的問題不能再回避

2018-04-06 10:36

雪隧與蘇花改南北兩頭塞 用路人感嘆像逃難午飯吃得急

2018-04-06 16:58

金介壽落敗 質疑初選民調電訪員有問題

2018-04-06 11:45

新北市長選戰 侯友宜初選勝出 對決蘇貞昌？

2018-04-06 23:54

侯友宜：從新北市重新打造讓民眾信賴的國民黨

2018-04-06 12:39

侯友宜勝出 周錫瑋支持者：不公平

2018-04-06 11:05

國防安全研究院董事曝光 橫跨國安外交兩岸部會

2018-04-06 15:36

國際台北「拒馬展」落幕？ 再換警察肉身擋陳抗？

2018-04-07 08:00

影／初選公布 侯友宜代表國民黨征戰新北市長

2018-04-06 11:21

2002就喊一邊一國 陳致中：扁絕對是中國戰犯頭號名單

2018-04-06 21:21

侯友宜初選勝出 游淑慧跨淡水河恭喜相挺

2018-04-06 12:51

蔣渭水後代：黃煌雄為蔣渭水立傳 不容抹煞

2018-04-06 17:12

「反對甘有效？」 煙囪再起…深澳人跟煤電拔河

2018-04-07 00:03

國1與台86公路台南路段頻塞車 駕駛人怨聲載道

2018-04-06 11:28

國5北向雪隧回堵3公里 下午2時高乘載

2018-04-06 13:30

柯P想解決立院周邊拒馬 警政署：若理性沒必要架設

2018-04-06 19:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top