七成青年願為台而戰？ 孫大千：假議題

2018-04-07 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



徐斯儉公布一份民調結果，「若中國大陸武統台灣，受調者是否願意為台灣而戰？」39歲以下受調者，有70.3%回答「是」，26.5%回答「否」。不過，孫大千指出，這個問題實際上是一個「假議題」。聯合報系資料照 分享 facebook 前立委孫大千在臉書表示，外交事務專欄作家在《衛報》發表文章，用鬥牛來比喻現在的美中台三邊關係，認為美國就像是鬥牛士，台灣是那塊紅布，而公牛則是中國大陸。如果美中關係進一步惡化，中國大陸可能會像俄羅斯以武力對待克里米亞那樣對待台灣，後果相當嚴重。

孫大千又說，台灣民主基金會執行長徐斯儉日前在華府的談話，是有技巧的誤導美國政府，並且投其所好，片面的，而且選擇性的，傳達了不符合台灣現狀的訊息。

徐斯儉表示，台灣年輕人所謂的「天然獨」其實是「反統一」，他認為台灣年輕人其實支持現狀。這一部分是事實。但是，他並沒有進一步的向華府說明，民進黨正在試圖改變國民黨執政時期所建立的兩岸「現狀」。

同時，徐斯儉也公布一份民調結果，「若中國大陸武統台灣，受調者是否願意為台灣而戰？」39歲以下受調者，有70.3%回答「是」，26.5%回答「否」。他以此數據向美方證明，台灣年輕人對自我防衛的承諾。

不過，孫大千指出，這個問題實際上是一個「假議題」，因為只要台灣維持中華民國的現狀，不借助美日的力量走向獨立，中國大陸根本不可能有武統台灣的藉口和動機。然而，這一份設計過的民調問卷，卻刻意的迴避了兩個問題：

第一，台灣年輕人是否願意為了宣佈台獨，和中國大陸一戰？

第二，台灣年輕人是否願意為了民進黨的挑釁行為，而與中國大陸一戰？

孫大千說，其實這兩個問題才是民進黨政府不願揭露，也不敢面對的真相。難道你希望台灣成為鬥牛士為了激怒公牛，手中所揮舞的那塊紅布嗎？