親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美麗深澳的明天
中興新村求轉型
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
合陽天擎

駕駛去哪？BMW跑車突陷火海 警消急滅火車裡卻沒人

收假塞車地獄來了…拒絕疲勞駕駛 「假裝吃牛肉」能提神

喜樂島聯盟成立 李登輝演講丶扁錄影祝賀

2018-04-07 10:12聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

民視董事長郭倍宏奔走，包括前總統李登輝陳水扁丶前副總統呂秀蓮丶總統府前資政彭明敏等150人連署共同發起的「喜樂島聯盟」，今天上午在高雄市成立，將推動修正公投法，希望明年4月6日舉行獨立公投。李登輝丶彭明敏出席成立大會，陳水扁以錄影方式挺喜樂島聯盟。

喜樂島聯盟之所以選定明年4月6日推獨立公投，是因這天是鄭南榕自焚30周年紀念日前一天。

行政院前院長張俊雄丶游錫堃丶時代力量主席黃國昌丶基進黨主席陳奕齊等人士，都出席這場成立大會，陳水扁雖未到場，扁聯會仍大動員支持喜樂島聯盟。李登輝應邀在大會中演講。

要推動獨立公投丶正名入聯的喜樂島聯盟，今天在高雄舉辦成立大會。記者劉學聖/攝影
要推動獨立公投丶正名入聯的喜樂島聯盟，今天在高雄舉辦成立大會。記者劉學聖/攝影
分享

獨立公投李登輝陳水扁
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

七成青年願為台而戰？ 孫大千：假議題

2018-04-07 10:14

馬英九和陳水扁的潮T差異 徐巧芯：前者為人、後者為己

2018-04-07 09:52

另類城鄉差距 政治人物運用大數據做法不一樣

2018-04-07 09:18

阿扁潮T藏密碼？游梓翔解讀：查禁一邊一國、法辦阿扁

2018-04-07 09:18

媒體人轉戰選議員 3歲娃成小小助選員

2018-04-07 09:15

國際台北「拒馬展」落幕？ 再換警察肉身擋陳抗？

2018-04-07 08:00

立院拒馬去留 北市府介入溝通

2018-04-06 23:55

喜樂島聯盟7日在高雄成立 李、扁是否同場受注目

2018-04-06 21:59

2002就喊一邊一國 陳致中：扁絕對是中國戰犯頭號名單

2018-04-06 21:21

北市府拆立院部分拒馬 時代力量呼籲政院拒馬也拆除

2018-04-06 19:29

柯P想解決立院周邊拒馬 警政署：若理性沒必要架設

2018-04-06 19:22

行政院拒馬拆不拆？徐國勇：由警政署專業處理

2018-04-06 18:49

蔣渭水後代：黃煌雄為蔣渭水立傳 不容抹煞

2018-04-06 17:12

蔡丁貴嘆沒18趴做台獨更無力 林濁水：獨派有志氣點

2018-04-06 15:40

李坤儀凌晨生女 李登輝開心升格當阿祖

2018-04-06 15:05

影／初選落敗 周錫瑋：輸了就是輸了

2018-04-06 14:42

公務員離婚配偶年金請求權 尤美女：並非台灣創舉

2018-04-06 12:57

侯友宜初選勝出 游淑慧跨淡水河恭喜相挺

2018-04-06 12:51

離婚配偶年金請求不溯既往 李來希：選擇性鬥爭

2018-04-06 12:45

立院周邊民眾陳情 濟南路拒馬開拆了

2018-04-06 12:42

以臥虎藏龍為喻 賴揆推崇鍾肇政貢獻

2018-04-06 12:05

世大運餘款19億怎麼用？柯文哲：需統一調度機制

2018-04-06 11:38

立院外拒馬拆不拆 柯文哲：與立院協調中

2018-04-06 11:32

立院拒馬拆不拆？柯文哲將訪警政署：攤在桌上一次解決

2018-04-06 11:23

影／初選公布 侯友宜代表國民黨征戰新北市長

2018-04-06 11:21

陳師孟：促轉會2年交成績 不妨讓黃煌雄做做看

2018-04-06 11:01

孫大千批民進黨面對低薪問題 改革不願一次到位

2018-04-06 10:48

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

扁學馬英九穿潮T？藍諷：受歡迎的不是衣服而是操守

2018-04-06 07:14

發揮女力小民參政 歐巴桑進擊護家國

2018-04-02 16:35

LINE起台泰 童振源大搞網紅外交

2018-04-02 16:33

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

孫大千批民進黨面對低薪問題 改革不願一次到位

2018-04-06 10:48

李坤儀凌晨生女 李登輝開心升格當阿祖

2018-04-06 15:05

國民黨新北民調數字曝光 侯友宜領先周錫瑋20個百分點

2018-04-06 22:33

蔡丁貴嘆沒18趴做台獨更無力 林濁水：獨派有志氣點

2018-04-06 15:40

孫大千讚周錫瑋有風度的輸 盼北市參選人以他為典範

2018-04-06 17:16

蘇新系達成共識 蘇貞昌再戰新北幾成定局

2018-04-07 02:04

侯友宜壓倒性勝出 對比民調也大勝蘇貞昌

2018-04-06 12:31

贏了初選 侯友宜：為韓國瑜加油

2018-04-06 12:40

與習近平打對台？ 蔡總統下周將出海校閱海空軍

2018-04-07 00:20

侯友宜勝出 葉毓蘭預言會有人格毀滅戰

2018-04-06 10:46

影／藍營新北市長初選落敗 周錫瑋認輸籲團結

2018-04-06 12:21

綠盼新北派天王戰侯友宜 陳菊9日親勸進蘇貞昌

2018-04-06 17:40

公務員離婚配偶年金請求權 尤美女：並非台灣創舉

2018-04-06 12:57

影／初選落敗 周錫瑋：輸了就是輸了

2018-04-06 14:42

離婚配偶年金請求不溯既往 李來希：選擇性鬥爭

2018-04-06 12:45

反制敵軍登陸艇衝進陣地 淡水水上機場部署反登陸工事

2018-04-06 13:26

南迴公路連假最怕事故發生 駕駛人：會等到瘋掉

2018-04-06 15:14

評估「首都減壓」 賴清德挺新設機關落腳中興新村

2018-04-06 23:55

批民進黨一黨獨大 許忠信評估選台南市長

2018-04-06 20:17

電廠回來了…深澳的明天 只能與汙染共存？

2018-04-06 23:54

凍省更徹底！台灣省政府年底剩10人 明年不編預算了

2018-04-07 01:38

侯友宜大贏20個百分點 藍：綠提名會更謹慎

2018-04-06 14:13

侯友宜勝出 洪孟楷：第一位完整歷練副手人選

2018-04-06 17:06

侯友宜出線 新北市議會國民黨團力挺

2018-04-06 11:35

侯友宜勝出 新北民進黨：有的問題不能再回避

2018-04-06 10:36

雪隧與蘇花改南北兩頭塞 用路人感嘆像逃難午飯吃得急

2018-04-06 16:58

金介壽落敗 質疑初選民調電訪員有問題

2018-04-06 11:45

新北市長選戰 侯友宜初選勝出 對決蘇貞昌？

2018-04-06 23:54

侯友宜：從新北市重新打造讓民眾信賴的國民黨

2018-04-06 12:39

侯友宜勝出 周錫瑋支持者：不公平

2018-04-06 11:05

國防安全研究院董事曝光 橫跨國安外交兩岸部會

2018-04-06 15:36

國際台北「拒馬展」落幕？ 再換警察肉身擋陳抗？

2018-04-07 08:00

影／初選公布 侯友宜代表國民黨征戰新北市長

2018-04-06 11:21

2002就喊一邊一國 陳致中：扁絕對是中國戰犯頭號名單

2018-04-06 21:21

侯友宜初選勝出 游淑慧跨淡水河恭喜相挺

2018-04-06 12:51

蔣渭水後代：黃煌雄為蔣渭水立傳 不容抹煞

2018-04-06 17:12

「反對甘有效？」 煙囪再起…深澳人跟煤電拔河

2018-04-07 00:03

國1與台86公路台南路段頻塞車 駕駛人怨聲載道

2018-04-06 11:28

國5北向雪隧回堵3公里 下午2時高乘載

2018-04-06 13:30

柯P想解決立院周邊拒馬 警政署：若理性沒必要架設

2018-04-06 19:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top