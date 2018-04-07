喜樂島聯盟成立 李登輝演講丶扁錄影祝賀

2018-04-07 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



民視董事長郭倍宏奔走，包括前總統李登輝丶陳水扁丶前副總統呂秀蓮丶總統府前資政彭明敏等150人連署共同發起的「喜樂島聯盟」，今天上午在高雄市成立，將推動修正公投法，希望明年4月6日舉行獨立公投。李登輝丶彭明敏出席成立大會，陳水扁以錄影方式挺喜樂島聯盟。

喜樂島聯盟之所以選定明年4月6日推獨立公投，是因這天是鄭南榕自焚30周年紀念日前一天。