阿扁潮T藏密碼？游梓翔解讀：查禁一邊一國、法辦阿扁

2018-04-07 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



前總統陳水扁穿著為凱達格蘭基金會5月4日感恩募款餐會設計的「扁力」T恤。圖／陳致中提供 分享 facebook 凱達格蘭基金會推出「扁力」T恤，前總統陳水扁將在5月4日感恩募款餐會穿著出席。對此，世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書表示，看到阿扁穿上潮T的畫面，嚇了一跳，是否又藏有密碼了呢？

游梓翔說，或許是看到馬英九潮T流行，阿扁在臉書上來了件「扁力」T-Shirt，強調會穿上參加5月4日感恩募款餐會，還號召扁迷大家一起穿。阿扁還認真介紹了T-Shirt的設計理念，據說正面是要「結合扁字與力量的符號，象徵「扁力」向上提升」，要傳達「崇尚自由民主的台灣就如同白鴿飛上青天，走自己的台灣國家路」；而背面則是「運用@Bian元素，微笑阿扁簽名盼望並看顧台灣」，傳達「向全世界大聲說出『台灣中國、一邊一國』的心願！」。

「但這個設計的文青似乎不怎麼給力啊！」游梓翔表示，就他看來，正面比較像滑鼠游標，反映的更像是阿扁「上網不懈」的精神。如果代表的是白鴿，哪有嘴朝下的？那就不是飛上青天而是向下沈淪了。