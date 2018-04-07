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另類城鄉差距 政治人物運用大數據做法不一樣

2018-04-07 09:18聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

大數據運用也有城鄉差距，立委陳其邁有年輕網軍團體為他蒐集不同年齡層、不同區域、行業民眾關心議題，供他打市長初選參考；反觀屏東、台東地區政治人物，雖有經營臉書、直播，但只算陽春打法，談不上大數據運用。

陳其邁在民進黨高雄市長初選中勝出，他說，他的團隊從臉書、網路、社群和臉書蒐集各種資料，從中做各種分析，他就參考這些分析，提出各種建設高雄的政見，並採取適當的選舉策略，不管街頭看板、網路宣傳、打廣告等，都有所參考與依據。

他舉例，民調前有一個最後衝刺的影片，不到30秒，音樂輕柔且有本土味；影片主打臉書，就是盼打動20歲到30歲的選民的心。

上月24日宣布參選高雄市長的親民黨高雄市議員吳益政，也有一群資工系的義工正幫他做大數據相關蒐集與分析。

吳益政說，年輕的義工們用不同關鍵字搜尋各種議題，仔細分析與他有關或熱門議題的正評、負評，分析他或重要政治人物的臉書。網路訊息出現的速度快，被新訊息「淹沒」的速度也很快，要了解大眾的想法，一定要仔細運用大數據才行。

台東縣長參選人、民進黨立委劉櫂豪表示，他的助理群除了日常選民服務、法案研究等工作，平常也會分工幫他經營臉書粉絲頁、LINE群組及IG帳號，與網友互動。

團隊會根據網友使用習慣，分析網友喜愛哪些議題，貼文下什麼樣的標題網友才愛點閱，甚至幫忙分享及轉發，再根據網友偏好來PO文，但還談不上透過大數據、個資的分析。

屏東縣政府依賴定期的施政滿意度調查數據和分析，調整施政腳步，例如去年針對高鐵南延議題做民調，結果八成以上的民眾贊成高鐵南延，成為潘孟安更大力向中央爭取的依據，當然也就成為連任訴求。

縣長潘孟安的臉書由專人操作，其他政治人物也會經營臉書，直播、與網民互動，但都算陽春打法。

屏東縣長潘孟安獲民進黨中央提名爭取連任，他的臉書由專人操作。圖／報系資料照
屏東縣長潘孟安獲民進黨中央提名爭取連任，他的臉書由專人操作。圖／報系資料照
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立委陳其邁有年輕網軍團體為他蒐集不同年齡層、不同區域、行業民眾關心議題。圖／報系...
立委陳其邁有年輕網軍團體為他蒐集不同年齡層、不同區域、行業民眾關心議題。圖／報系資料照
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台東縣長參選人、民進黨立委劉櫂豪說，助理群會分工幫他經營臉書粉絲頁、LINE群組...
台東縣長參選人、民進黨立委劉櫂豪說，助理群會分工幫他經營臉書粉絲頁、LINE群組及IG帳號與網友互動。圖／報系資料照
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親民黨高市議員吳益政宣布投入高雄市長選舉，他認為要了解大眾想法，一定要運用大數據...
親民黨高市議員吳益政宣布投入高雄市長選舉，他認為要了解大眾想法，一定要運用大數據才行。圖／報系資料照
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民進黨潘孟安
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