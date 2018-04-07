媒體人轉戰選議員 3歲娃成小小助選員

2018-04-07 09:15 中央社 台北7日電



媒體人轉戰參選，酸甜苦辣。國民黨文傳會主委李明賢曾因跑酒攤，婚姻一度危機，現再忙也要陪老婆看電影；文傳會副主委鍾沛君曾帶3歲女兒跑攤，女兒受寵意外成為小小助選員。 國民黨文傳會主委李明賢。聯合報系資料照 分享 facebook

近年來越來越多名嘴、主播與記者等「媒體人」轉戰政壇為民服務，現任台北市議員王欣儀、陳彥伯、戴錫欽、新北市議員何博文與桃園市議員黃敬平等都是成功案例。

今年也有媒體人征戰，如記者出身的中國國民黨文化傳播委員會主任委員李明賢，及曾任主播的彭佳芸、鍾佩玲與鍾沛君都打算投入年底縣市議員選舉。

過去採訪政治新聞的李明賢告訴中央社記者，長期觀察政治人物言行，針砭時政，他曾想過如果有一天站上政治舞台，表現能否比這些政治人物好。

李明賢西元2015年轉換跑道，接國民黨文傳會副主委，考量政治人物須經選戰洗禮，決定投入今年底台北市議員選舉，「戲棚演員與觀眾角色互換」，希望從監督者變被監督者。

當記者時難免喝酒應酬，決定選舉後又須基層跑攤，面對選民熱情勸酒，李明賢幾乎來者不拒，每天常喝得醉醺醺回家，甚至直接睡在客廳，惹得老婆不高興，連離婚協議書都寫好，婚姻一度出現危機。

「失去家庭，即使當選也不重要；沒有家庭的支撐，爬再高也沒用。」李明賢深思後，決定放慢節奏、改變自己，不僅戒酒且不管行程有多滿，每週都會抽空陪老婆吃飯、看電影。

去年離開主播台的鍾沛君過去採訪市政新聞，碰到官員不接電話或敷衍了事，往往拜託市議員找資料、在議會質詢監督；「如果要解決問題，當觀察者與記錄者不夠，終究要投入第一線」，促使鍾沛君希望為民喉舌。

媒體光環加持，知名度增加不少。鍾沛君拜票時常被認出來，選民熱情與她討論時事，也有長輩握著她的手說，「國民黨需要妳這樣的新生代」；過去採訪熟識的政治人物知道她要選舉，不吝給予最實際的選戰經驗，都令鍾沛君感動。

不過，鍾沛君說，投身選戰後，慢慢發現人際關係變質，「越來越少人跟你說真心話，身邊真心人越來越少」，甚至連對方說的話都要反覆推敲含意。

「就像活在寂寞星球，看不到別人真心，也害怕自己真心被別人看到。」鍾沛君說，跑行程很累，她可以調適，唯獨對拐彎抹角的說話方式，及看不到對方真心，讓她痛苦。

鍾沛君曾一天最高紀錄跑13個行程，假日也不得閒，陪伴3歲女兒的時間少之又少。

今年元宵節，鍾沛君帶女兒參加里民活動，讓女兒跟其他小朋友一起做燈籠、玩遊戲，她可順便拜票；沒想到參加活動的叔叔伯伯阿姨全跑來跟鍾沛君女兒玩，且只要拿鍾沛君女兒發的文宣。

鍾沛君說，誤打誤撞，女兒成為小小助選員，現在只要碰到假日軟性拜票活動，她偶爾會把女兒帶在身邊，幫忙發文宣；女兒有時耍脾氣或累了，就在車上睡，由助理幫忙照顧。沒想到一場元宵節活動，意外讓鍾沛君找到與女兒相處新模式。（編輯：李淑華）