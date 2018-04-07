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國際台北「拒馬展」落幕？ 再換警察肉身擋陳抗？

2018-04-07 08:00聯合報 記者李奕昕蕭雅娟莊琇閔魏莨伊鄭媁／報導

警方近日在立法院、行政院等多地方派駐大批警力，用各式拒馬、鐵網圍住。 圖／聯合報...
警方近日在立法院、行政院等多地方派駐大批警力，用各式拒馬、鐵網圍住。 圖／聯合報系資料照片
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聚眾陳抗活動頻繁，行政院及立法院長期被拒馬環繞，越來越多的拒馬，還被嘲諷是「台北國際拒馬大展」。台北市長柯文哲想找警政署協調此事，希望「攤在桌上一次解決」，警政署表示要多方考量；官警私下感嘆，只要民眾理性守法，當然不必架拒馬，但群眾攻占兩院歷歷在目，「如果往事重演，責任誰扛？」

立院被拒馬包圍 柯文哲想解決

立法院周邊近年來陳抗頻繁，立法院及立委研究大樓周邊圍起重重拒馬；有立委助理不滿被拒馬包圍，撥打1999市民專線向北市府檢舉。柯文哲表示，近期將拜會警政署，討論陳抗指揮及立院周邊拒馬問題，「把過去大家不敢碰的問題攤在桌上一次解決」。北市府昨已派吊車，率先拆除濟南路人行道上拒馬，只留下景觀圍欄。

立法院，青島東路架設了層層拒馬占據人行道。 記者楊萬雲／攝影
立法院，青島東路架設了層層拒馬占據人行道。 記者楊萬雲／攝影
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爭議法案多 拒馬展撤了又上？

不過，立法院接下來還有「空氣汙染防制法」、「礦業法」，及軍人年金改革等幾項爭議法案待處理，可能再次點燃民眾怒火，拒馬展是否將再次登場，眾所矚目。

●軍人年改

一路紛擾不斷的軍人年金改革，發生退役上校、藍天行動聯盟秘書長繆德生不慎重摔昏迷，上月5日拔管離世。政府為趕在7月1日前與公教人員退撫新制同步上路，軍人年改方案勢必在這會期就要送到立法院，八百壯士團體揚言，會堅持和平抗爭，維護軍公教警消人員的權益。

●食安問題

至於民眾關心的食品安全，也可能成為下個街頭抗爭的議題。由國民黨副主席郝龍斌領銜提出的「反日本核食進口」公投案，未來若順利進入第二階段連署，搭配選舉綁公投的機率大增；另美方持續關切豬、牛肉議題，我國是否未依據國際標準及遵守雙邊協議規範，含瘦肉精肉品是否會進口台灣，同樣引發民眾關注。

●財團法人法

被視為轉型正義法案之一的「財團法人法」草案，日前在立法院展開詢答及公聽會，登記為財團法人的宗教團體堅持主張不應入法納管，未來司法法制委員會進行逐條審查階段，宗教團體是否會走上街頭表達訴求，也有變數。

面對未來可能的抗爭，拒馬是否將再次登場，眾所矚目。 圖／聯合報系資料照片
面對未來可能的抗爭，拒馬是否將再次登場，眾所矚目。 圖／聯合報系資料照片
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撤拒馬？ 警政署態度且戰且走

面對未來可能的抗爭，警政署對撤除拒馬的態度是「且戰且走」，表示目前尚未收到北市府相關通知，歡迎市長交換意見。警政署指出，根據集會遊行法規定，集會遊行由地區警察局及分局為主管機關。

針對架設拒馬必要性，北市警局會根據情資，考量陳抗人數、抗爭強度、周邊交通影響等因素，做出專業判斷，「如果每個民眾的意見表達，都能守法而理性，其實根本沒有架設必要！」。北市警局表示，待協商完畢，就依協商結果行動。

架不架拒馬 警方要考量很多事

警方分析，架設拒馬優點是維護政府機關安全，減少警民推擠衝突，降低雙方受傷機會；壞處是影響市容，衝擊周邊交通及商家，只能設法找出平衡點。此外，每場陳抗狀況不一，群眾有鴿派、鷹派之分；有的理性表達訴求、有的衝鋒陷陣。議題也不相同，例如一例一休、年金改革等，陳抗能量較強，警方認為必須視個案而定，難有一致性作法。

警提專業建議 政府高層做決定

此外，警察機關可決定是否在一般道路架拒馬，但牽涉政府機關就不是警方說了算，在總統府、行政院或立法院周邊架拒馬，當然要取得機關同意，警方只能根據保安專業提出建議，最終決定權仍在政府高層。基層警察私下抱怨，就算拆除拒馬，遇到群眾激烈陳抗，仍可能出動大批警力「肉身阻擋」，「累的永遠都是警察！」有員警說，贊成不要用拒馬，但也不要再派警員站崗，拿警察當擋火牆。

有基層員警表示，贊成不要用拒馬，但面對陳抗別再拿警察當擋火牆。 圖／聯合報系...
有基層員警表示，贊成不要用拒馬，但面對陳抗別再拿警察當擋火牆。 圖／聯合報系資料照片
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太多政治力 讓警察變夾心餅乾

一名高階警官說，陳抗團體希望「警察後退」，上級要求「死守要塞」，政黨輪替後局勢變化複雜，「警察變成夾心餅乾！」其實，警察是公家的部隊，應嚴守行政中立、秉公執法，保障合法意見表達，取締非法陳抗，太多政治力對警察而言，是「不能承受之重」。

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