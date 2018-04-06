喜樂島聯盟7日在高雄成立 李、扁是否同場受注目

2018-04-06 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



喜樂島聯盟明天將在高雄舉辦成立大會，獲邀參加的前總統陳水扁今天在「新勇哥物語」中提到這次大會，雖然他並沒有提到明天會不會出席喜樂島聯盟成立大會，但在「物語」中表示「小花面對處決大刑，仍不改色，也不改其求生意志，斷頭殘肢，寸草不留，仍生生不息。」

喜樂島聯盟明天的成立大會將在高雄市鹽埕區高雄國際會議中心進行，前總統李登輝預計壓軸演講20分鐘，陳水扁也在獲邀來賓之列。

陳水扁今天與友人line的「新勇哥物語-67」內容如下：

「勇弟：阿扁穿上「扁力」衫，獲得許多支持「一邊一國」的阿扁們熱烈迴響，很多人在問哪裡的花園照的？

勇哥：當然是在住家對面高美館園區的一處仙境。曼德拉說：每個人都應該耕耘自己的花園。花園並非逃避之處，而是自我更新的地方。阿扁在龜山鬼所曾經找到自己的花園，也寫了《獄花園的小花》，發表在2011.12.28第553期《壹週刊》的「天涯集」專欄。勇弟、勇三，你們可以唸出最喜歡最有感的片段嗎？

勇弟：小花出身寒微，既不顯眼難以吸睛，職業卑賤無人憐愛，正如不會有人採的路邊野花。其實天生小花必有用，萬綠叢中一點紅，浩瀚天空亦需繁星來相伴。花展、花盆、花束，再名貴的花，少不了小花的襯托。

勇三：小花何辜要上「斷頭台」？小花被笨重的機器壓住推倒，連喊冤的機會都被剝奪。氣若游絲，正要陳述「竇娥六月雪」的冤情時，「行刑隊」的刀刃已架在小花的頭上、頸上、身上，想要捐出「器官」遺愛人間都不可得。