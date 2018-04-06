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促轉會3位專任委員人選 政院7日宣布

2018-04-06 21:09中央社 台北6日電

行政院3月31日宣布促進轉型正義委員會正、副主任委員及4位兼任委員提名名單，尚餘3位專任委員名單，行政院將於明天宣布。

行政院長賴清德明天將前往金寶山的鄭南榕墓園，出席「鄭南榕殉道29周年追思紀念會」，行政院傍晚通知，會後將由行政院發言人徐國勇在現場宣布促轉會3位專任委員的提名名單。

徐國勇3月31日宣布，賴清德提名前監察委員黃煌雄擔任促轉會主委、行政院大陸委員會副主委張天欽為副主委。4名兼任委員為長老教會總會助理總幹事高天惠牧師、民間司法改革基金會常務執行委員尤伯祥、中央研究院台灣史研究所所長許雪姬，及兼任不當黨產處理委員會委員的台灣大學歷史系教授花亦芬。

立法院去年12月三讀通過促進轉型正義條例，明定行政院下設「促進轉型正義委員會」，規劃開放政治檔案、清除威權象徵，平復威權時期司法不法等任務，於提出完整調查報告後解散。

條例明定，促轉會為二級獨立機關，置委員9人，由行政院長提名、立法院同意後任命。行政院長為提名時，應指定一人為主任委員，一人為副主委，主委、副主委及其他委員3人為專任；其餘4人為兼任。全體委員中，同一政黨人數不得超過3人；同一性別人數不得少於3人。

轉型正義徐國勇立法院
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