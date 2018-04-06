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綠議員新人主打政二代背景 網友：劉禪稱是關公姪子

2018-04-06 16:01聯合報 記者周志豪╱即時報導

民進黨雙北市議員初選民調陸續展開，包含知名藝人余天女兒余筱萍等不少政二代新人為提高被記憶度，不惜反其道而行，在文宣上大力強調是誰的女兒、兒子，挨酸文宣上「關係」文字比「口號」還大，還有網友搞笑製作蜀漢後主劉禪競選文宣諷刺。

歷經2014、2016選舉大洗牌，藍綠這次雙北市議員參選人新人輩出，為促成初選公平性，兩大黨初選機制也都各自推出排除政二代條款平衡，讓接棒參選的政二代多轉趨低調。

不過近日有網友整理發現，民進黨不少政二代雙北市議員參選新人反其道而行，不僅不避諱政二代身分，還在文宣上以鮮明文字強調，拉抬知名度以求在民調中出線。

其中，像是余筱萍就主打「余天ㄟ女兒」、紀建安強調是「飛躍羚羊、總統府國策顧問紀政的姪子」、廖宜琨文宣加註「廖本煙（前立委）の兒子」、林永鴻胸前寫上「林國雄（前新北市議員）之子」，瞬間讓自己的名字在親人加持下也有了記憶點。

但綠營新人強打「政二代」背景做法，卻被網友酸「要打耶穌ㄟ女兒，才會有萌萌的選票啊」，還有人反問「廖本煙是誰啊」、「寫廖添丁會不會好ㄧ點」、「紀政知道他姪子這麼做嗎@@」，也有人直言「討厭注音文」、改「余天a女兒…好不好？」

有網友乾脆改編三國故事、知名漫畫與電影劇情，模擬其中主角競選文宣，大力KUSO這次強打「政二代」背景的政二代參選新人，創意圖片在網路上被瘋傳。

在網友創意下，蜀漢後主劉禪投入「益州漢中區」參選，並強打是「劉備的兒子、關公的姪子」，還有「漢丞相諸葛孔明強力推薦」；火影忍者主角漩渦鳴人為競選七代目火影，在文宣上強調是「四代目火影之子、六代目火影之徒」

電影「復仇者聯盟」中雷神索爾為角逐戰爭與農業之神，文宣也標榜自己是「奧丁之子」，懇求電話民調唯一支持；影集「冰與火之歌」中的龍女Daenerys Targaryen為競選七大王國統治者，文宣不僅羅列一堆頭銜，也強調是「伊里斯二世ㄟ女兒」。

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