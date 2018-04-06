親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣高齡少子化
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
合陽天擎

四年懊悔：還原世越號，朴槿惠人間蒸發的黃金七小時？

蔣渭水後代：黃煌雄為蔣渭水立傳 不容抹煞

2018-04-06 17:12中央社 台北6日電

圖為1988年立院院會，民進黨立委黃煌雄抨擊僑選委員心態猖狂情形。 圖／聯合報系...
圖為1988年立院院會，民進黨立委黃煌雄抨擊僑選委員心態猖狂情形。 圖／聯合報系資料照片
分享
蔣渭水曾孫蔣寶漳今天代表蔣渭水後代家屬發聲明說，撰寫「蔣渭水傳」的促進轉型正義委員會主任委員被提名人黃煌雄戒嚴時期為蔣渭水立傳，黃煌雄對紀念蔣渭水的努力與成果不容抹煞。

台灣大學歷史學系教授陳翠蓮3月31日在社群網站臉書（facebook）發文表示，消費蔣渭水、利用台灣史，出賣集體尊嚴換取個人官位，這是她反對黃煌雄擔任促轉會主委的原因之一。

蔣寶漳徵詢幾名家族父輩成員意見後發出聲明表示，各界熱烈討論黃煌雄人事案，正反意見都有，但在一些反對意見中，指責黃煌雄「消費蔣渭水」。

聲明指出，黃煌雄在戒嚴時期辭去正職工作，埋首圖書館，在沒網路的時代，從圖書館開門到關門，為反抗威權象徵的蔣渭水立傳論說，冒著被拘捕查禁的危險，讓蔣渭水事蹟從掩埋於歷史灰燼的奄奄一息中，重新發光發熱，廣為人知，還蔣渭水歷史公道。

聲明指出，蔣渭水後代家屬於情於理應說些感謝。蔣渭水一生堅持反抗日本殖民，追求台灣同胞的解放，散盡家財，英年早逝，子女被迫中斷學業，自然沒能力為蔣渭水「立言」。幸得同鄉宜蘭出身的黃煌雄願挺身而出，在人人噤聲的年代，著手整理蔣渭水事蹟的台灣史料。

聲明指出，黃煌雄和蔣渭水長子蔣松輝一同走訪蔣渭水的同志耆老，得以在肅殺的政治氛圍中獲耆老們的信任，敞開心房，娓娓道來。由於有這樣難得的第一手資料，黃煌雄西元1976年出版的「蔣渭水傳」至今仍是研究者必讀著作之一。

聲明指出，黃煌雄在黨外時期就強烈主張公開紀念蔣渭水，1979年甚至家宅遭警方包圍搜索，威脅如果私自個別紀念蔣渭水，「一律依法嚴辦」。走過艱辛年代，40多年來，黃煌雄始終如一致力宣揚蔣渭水精神。

聲明指出，在第一版蔣渭水傳中，就感慨蔣渭水英靈在台北市六張犁公墓亂葬崗的「白骨亂蓬蒿」中與「黃塵共今古」。歷經各界多年奔波建言，2015年宜蘭縣政府協同台北市政府，將蔣渭水英靈歸根故鄉宜蘭櫻花陵園渭水之丘。「我們認為，黃煌雄先生對於紀念蔣渭水的努力與成果，是不容抹煞的。」

根據蔣渭水傳介紹，蔣渭水創立的四個事業：第一個全台文化組織「臺灣文化協會」、第一份台灣人的報紙台灣民報、第一個政黨「臺灣民眾黨」與第一個全台工會組織「臺灣工友總聯盟」，引導台灣知識分子主導公共領域，敢言人不敢言，敢寫人不敢寫，反不公、反不義、反歧視的堅持影響台灣人。(編輯：陳永昌)

黃煌雄戒嚴時期
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

李坤儀凌晨生女 李登輝開心升格當阿祖

2018-04-06 15:05

蔡丁貴嘆沒18趴做台獨更無力 林濁水：獨派有志氣點

2018-04-06 15:40

影／初選落敗 周錫瑋：輸了就是輸了

2018-04-06 14:42

公務員離婚配偶年金請求權 尤美女：並非台灣創舉

2018-04-06 12:57

侯友宜初選勝出 游淑慧跨淡水河恭喜相挺

2018-04-06 12:51

離婚配偶年金請求不溯既往 李來希：選擇性鬥爭

2018-04-06 12:45

立院周邊民眾陳情 濟南路拒馬開拆了

2018-04-06 12:42

以臥虎藏龍為喻 賴揆推崇鍾肇政貢獻

2018-04-06 12:05

世大運餘款19億怎麼用？柯文哲：需統一調度機制

2018-04-06 11:38

立院外拒馬拆不拆 柯文哲：與立院協調中

2018-04-06 11:32

立院拒馬拆不拆？柯文哲將訪警政署：攤在桌上一次解決

2018-04-06 11:23

影／初選公布 侯友宜代表國民黨征戰新北市長

2018-04-06 11:21

陳師孟：促轉會2年交成績 不妨讓黃煌雄做做看

2018-04-06 11:01

孫大千批民進黨面對低薪問題 改革不願一次到位

2018-04-06 10:48

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

扁學馬英九穿潮T？藍諷：受歡迎的不是衣服而是操守

2018-04-06 07:14

蔣中正逝世43周年 馬英九低調謁陵

2018-04-06 00:01

賴揆今宿中興新村...林佳龍、盧秀燕都挺首都減壓

2018-04-06 00:01

扁預告 5月4日和阿扁們穿「扁力」T恤出席感恩餐會

2018-04-05 19:56

凱蒂佩芮二度攻蛋 梅健華偕太太朝聖合影

2018-04-05 19:42

林右昌酸前朝 羅智強諷：和基隆人的厚道差太多了

2018-04-05 19:41

蔡丁貴領的18%要取消了 感慨「台獨更無力」

2018-04-05 17:13

政府發言人 6點半上班、午夜加班是日常

2018-04-05 13:19

號稱政府化妝師 發言人就怕把妝畫醜

2018-04-05 13:17

薛化元：中正紀念堂轉型總統文物館是可行方向

2018-04-05 13:13

遭中選會減席次 高屏立委串連反對

2018-04-05 13:07

立院外拆拆拆...人民棚倒了 政府拒馬呢？

2018-04-05 13:01

民進黨轉型正義 阮慶岳：不要沒完沒了當提款機

2018-04-05 12:50

拒馬變路霸！ 立院員工打1999不受理 北市府回應了

2018-04-05 12:27

慈湖不對外開放 馬英九低調進入謁陵

2018-04-05 12:22

鎮江看守所陳抗有解？ 時力促賴揆首都減壓立院搬台中

2018-04-05 12:14

二二八家屬憂懲凶被搓掉 盼有民間促轉會

2018-04-05 12:12

前外交官批執政黨不知謹言慎行 和狄鶯子有何差別？

2018-04-05 12:12

發揮女力小民參政 歐巴桑進擊護家國

2018-04-02 16:35

LINE起台泰 童振源大搞網紅外交

2018-04-02 16:33

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

國民黨新北市長初選民調 侯友宜確定勝出

2018-04-06 10:30

這裡10年來只生14個新生兒 台灣出現「極限村落」

2018-04-05 23:57

扁學馬英九穿潮T？藍諷：受歡迎的不是衣服而是操守

2018-04-06 07:14

國軍基層互搶招募成效 正牌人才招募中心官兵怒了！

2018-04-05 20:08

逾7成青年願為台灣而戰？游梓翔：國防部募兵方法錯了

2018-04-06 09:02

防共軍斬首 蔡英文「禁衛軍」展現反斬首火力

2018-04-06 08:00

孫大千批民進黨面對低薪問題 改革不願一次到位

2018-04-06 10:48

陳樹菊大弟陳洽銘：姊把我們養大 以後我們照顧大姊

2018-04-05 18:42

扁預告 5月4日和阿扁們穿「扁力」T恤出席感恩餐會

2018-04-05 19:56

說好農曆年後就退休 陳樹菊卻在春節前先病倒

2018-04-06 00:16

侯友宜壓倒性勝出 對比民調也大勝蘇貞昌

2018-04-06 12:31

李坤儀凌晨生女 李登輝開心升格當阿祖

2018-04-06 15:05

侯友宜勝出 葉毓蘭預言會有人格毀滅戰

2018-04-06 10:46

台北到花蓮塞14小時 乾脆留宿

2018-04-06 00:07

影／藍營新北市長初選落敗 周錫瑋認輸籲團結

2018-04-06 12:21

國民黨新北市長初選結果10點公布 朱立倫：一定要尊重民意

2018-04-06 09:47

影／初選落敗 周錫瑋：輸了就是輸了

2018-04-06 14:42

國道五號北上 今起三天延長高乘載管制時段

2018-04-06 00:35

心酸話題 獅潭山村「每星期都在嘆誰過世…」

2018-04-06 00:22

離婚配偶年金請求不溯既往 李來希：選擇性鬥爭

2018-04-06 12:45

旅法美女長笛手 投入軍樂隊深化長才

2018-04-06 09:05

直言集／民進黨最期待柯文哲慘勝

2018-04-06 00:01

侯友宜勝出 周錫瑋支持者：不公平

2018-04-06 11:05

平溪老人照顧老老人成常態 96歲獨居嬤：我有靠山

2018-04-05 23:10

贏了初選 侯友宜：為韓國瑜加油

2018-04-06 12:40

金介壽落敗 質疑初選民調電訪員有問題

2018-04-06 11:45

【即時短評】侯友宜第一堂必修課 彌平初選疙瘩

2018-04-06 10:32

蔡丁貴嘆沒18趴做台獨更無力 林濁水：獨派有志氣點

2018-04-06 15:40

學者：交部2措施 釀國道「紫爆」

2018-04-06 00:35

反制敵軍登陸艇衝進陣地 淡水水上機場部署反登陸工事

2018-04-06 13:26

藍新北市長初選民調最後一天 參選人拉票兩樣情

2018-04-05 23:55

公務員離婚配偶年金請求權 尤美女：並非台灣創舉

2018-04-06 12:57

明北返車潮湧現！交通部宣布延長國五高乘載

2018-04-05 18:16

送給樹菊阿嬤最好的禮物 就是休息

2018-04-05 21:02

南迴公路連假最怕事故發生 駕駛人：會等到瘋掉

2018-04-06 15:14

林右昌酸前朝 羅智強諷：和基隆人的厚道差太多了

2018-04-05 19:41

70歲在新北平溪不算老 學者：極限村只會多不會少

2018-04-06 00:12

侯友宜大贏20個百分點 藍：綠提名會更謹慎

2018-04-06 14:13

侯友宜初選勝出 游淑慧跨淡水河恭喜相挺

2018-04-06 12:51

蔣中正逝世43周年 馬英九低調謁陵

2018-04-06 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top