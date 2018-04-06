蔣渭水後代：黃煌雄為蔣渭水立傳 不容抹煞

2018-04-06 17:12 中央社 台北6日電



圖為1988年立院院會，民進黨立委黃煌雄抨擊僑選委員心態猖狂情形。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 蔣渭水曾孫蔣寶漳今天代表蔣渭水後代家屬發聲明說，撰寫「蔣渭水傳」的促進轉型正義委員會主任委員被提名人黃煌雄在戒嚴時期為蔣渭水立傳，黃煌雄對紀念蔣渭水的努力與成果不容抹煞。

台灣大學歷史學系教授陳翠蓮3月31日在社群網站臉書（facebook）發文表示，消費蔣渭水、利用台灣史，出賣集體尊嚴換取個人官位，這是她反對黃煌雄擔任促轉會主委的原因之一。

蔣寶漳徵詢幾名家族父輩成員意見後發出聲明表示，各界熱烈討論黃煌雄人事案，正反意見都有，但在一些反對意見中，指責黃煌雄「消費蔣渭水」。

聲明指出，黃煌雄在戒嚴時期辭去正職工作，埋首圖書館，在沒網路的時代，從圖書館開門到關門，為反抗威權象徵的蔣渭水立傳論說，冒著被拘捕查禁的危險，讓蔣渭水事蹟從掩埋於歷史灰燼的奄奄一息中，重新發光發熱，廣為人知，還蔣渭水歷史公道。

聲明指出，蔣渭水後代家屬於情於理應說些感謝。蔣渭水一生堅持反抗日本殖民，追求台灣同胞的解放，散盡家財，英年早逝，子女被迫中斷學業，自然沒能力為蔣渭水「立言」。幸得同鄉宜蘭出身的黃煌雄願挺身而出，在人人噤聲的年代，著手整理蔣渭水事蹟的台灣史料。

聲明指出，黃煌雄和蔣渭水長子蔣松輝一同走訪蔣渭水的同志耆老，得以在肅殺的政治氛圍中獲耆老們的信任，敞開心房，娓娓道來。由於有這樣難得的第一手資料，黃煌雄西元1976年出版的「蔣渭水傳」至今仍是研究者必讀著作之一。

聲明指出，黃煌雄在黨外時期就強烈主張公開紀念蔣渭水，1979年甚至家宅遭警方包圍搜索，威脅如果私自個別紀念蔣渭水，「一律依法嚴辦」。走過艱辛年代，40多年來，黃煌雄始終如一致力宣揚蔣渭水精神。

聲明指出，在第一版蔣渭水傳中，就感慨蔣渭水英靈在台北市六張犁公墓亂葬崗的「白骨亂蓬蒿」中與「黃塵共今古」。歷經各界多年奔波建言，2015年宜蘭縣政府協同台北市政府，將蔣渭水英靈歸根故鄉宜蘭櫻花陵園渭水之丘。「我們認為，黃煌雄先生對於紀念蔣渭水的努力與成果，是不容抹煞的。」

根據蔣渭水傳介紹，蔣渭水創立的四個事業：第一個全台文化組織「臺灣文化協會」、第一份台灣人的報紙台灣民報、第一個政黨「臺灣民眾黨」與第一個全台工會組織「臺灣工友總聯盟」，引導台灣知識分子主導公共領域，敢言人不敢言，敢寫人不敢寫，反不公、反不義、反歧視的堅持影響台灣人。(編輯：陳永昌)