影／初選落敗 周錫瑋：輸了就是輸了

2018-04-06 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳煜彬 ╱即時報導



前台北縣長周錫瑋承認敗選，強調「輸了就是輸了」，願意放下成見，兩人仍有合作、整合空間，而日前他接受本報專訪時，也曾提醒侯友宜選舉不容易，因為民進黨會用所有的手段來抹黑鬥臭，這個是侯友宜自己必須要做的預防。

周錫瑋說：「因為民進黨絕對會用所有的一切的手段來抹黑你、鬥臭你，這一定會的，所以這個是他（侯友宜）自己可能必須要做一些預防跟加油的，如果說我自己沒有勝選的話，我就會說我很樂意幫忙國民黨，在所有縣市裡面