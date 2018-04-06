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公務員離婚配偶年金請求權 尤美女：並非台灣創舉

2018-04-06 12:57聯合報 記者鄭媁╱即時報導

公教人員年金改革新制7月1日上路。結婚超過兩年，離婚配偶可依婚姻所占年資比率，要求1/2退休金，此規定引發公教人員反彈。民進黨立委尤美女昨天澄清，離婚分配年金並非「懲罰離婚」，而是對於經濟較弱勢的配偶，在他們失去婚姻的支持後，仍能保障他們的老年經濟安全。如果一方有家暴、外遇或其他情事，法官會酌情調整分配比例，甚至不准分配。

尤美女指出，此次年金改革，不僅是讓年金制度能夠永續，也納入性別正義的思考。2002年，經過婦女團體多年努力，在「民法」親屬編規定，夫妻離婚時雙方對於他方的剩餘財產可以互相請求，也就是夫妻婚姻存續期間的財產，扣掉債務、繼承、贈與等無同心協力之財產後，其剩餘財產夫妻雙方可以分配二分之一，以保障家庭主婦或家庭主夫的財產權。不過，當時並未將退休金納入明文規定，以致於在實務上衍生許多爭議。

尤美女表示，立法的目的在於保障家庭主婦或家庭主夫，他們為家庭辭去工作、照顧老小，離婚後也不一定能找得到工作；但另一方老年有月退俸，而家庭主婦或家庭主夫因無工作，老年僅能仰賴每月幾千元的國民年金，對其相當不公平。因此，此次台灣也仿德國、日本立法例予以明定。

尤美女表示，離婚可分配年金的部分並非台灣的創舉，在美國、德國、日本也都有離婚分配年金的制度。這是歷經長時間的社會倡議、制度研究以及長時間的立法推動才有今日的成果。

尤美女強調，離婚可請求分配年金「不會」造成離婚潮的問題。如果是協議離婚，雙方必須都談妥條件。如果雙方願意協議，7月1日前雙方可以談妥，7月1日後亦可放棄，不須趕在7月1日前；若一方執意離婚，一方不肯，在無法協議離婚之下，只能訴請法院判決離婚，法院也不一定會配合在7月1日前就判離。且此請求權的行使，按規定有請求權時，二年間不行使就不能行使了，或離婚後五年就不能行使了，所以也不會有離婚十幾年的前妻前夫突然跑回來說要請求的狀況。

「除非對方是無納保的家庭主婦、家庭主夫，否則必須要離婚配偶雙方所處的兩個制度都已修法通過、可以分配年金時，才可以進行請求分配。」

尤美女也解釋，如果雙方是協議離婚者，雙方當事人可以自行協議，原則為審定退休年資期間所占比率二分之一為分配比率（以一次退休金為計算基準），計算得請求分配之退休金。如果當事人是支領月退休金，也是以換算為一次退休金的金額為計算基準，按月照被分配比率扣減，直到應被分配的退休金總額為止，扣減完畢後，不再扣減。

如果雙方協議不成，或由法院判定離婚，尤美女說明，法院會依雙方當事人的狀況，如果一方有家暴、外遇或其他情事，法官會酌情調整分配比例，甚至不准分配。如果當事人有多段婚姻，首先，如果已經過了請求期，依照「民法」規定，對方仍不能再回來請求分配。如果未超過請求期，且雙方婚姻存續期間必須滿2年，就可各依婚姻存續期間的比例，照前述所說明的作法去做分配。

尤美女強調，離婚可請求分配年金是年金改革納入性別正義的第一步，並不是針對公務人員，目前也包含了教職員、政務人員。年金改革是全面性的，未來在其他職業別的年金法案也會納入離婚年金分配的制度。

民進黨立委尤美女。聯合報系資料照／記者林麒瑋攝影
民進黨立委尤美女。聯合報系資料照／記者林麒瑋攝影
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離婚尤美女退休金
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