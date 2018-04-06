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立院周邊民眾陳情 濟南路拒馬開拆了

2018-04-06 12:42聯合報 記者胡宥心╱即時報導

近年立法院周邊陳抗倍增，立法院及立委研究大樓周邊圍起重重拒馬，被拒馬包圍立委助理撥打1999市民專線，向北市府檢舉拒馬占用人行道。台北市長柯文哲今受訪稱，近期將拜會警政署。今天上午吊車率先拆除濟南路人行道上拒馬，只留下景觀圍欄。

日前柯文哲宣示拆除政治路霸，拆除常駐立法院旁濟南路上的公投盟帳篷及中山南路上的八百壯士帳篷。柯文哲說，將找副市長鄧家基拜訪立法院，討論於立法院周圍劃設陳情抗議專區，而非放任不管。不過據了解，直到清明連假前，北市府尚未拜會立院討論此事，今天則趁清明連假率先拆除濟南路上的拒馬。

立院周邊拒馬林立。聯合報系資料照
立院周邊拒馬林立。聯合報系資料照
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