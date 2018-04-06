立院周邊民眾陳情 濟南路拒馬開拆了

2018-04-06 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



近年立法院周邊陳抗倍增，立法院及立委研究大樓周邊圍起重重拒馬，被拒馬包圍立委助理撥打1999市民專線，向北市府檢舉拒馬占用人行道。台北市長柯文哲今受訪稱，近期將拜會警政署。今天上午吊車率先拆除濟南路人行道上拒馬，只留下景觀圍欄。