以臥虎藏龍為喻 賴揆推崇鍾肇政貢獻

2018-04-06 12:05 中央社 桃園6日電



行政院長賴清德今天視察位於鍾肇政文學生活園區整建工程。他推崇客家文學巨擘鍾肇政一生貢獻，也談到「龍潭有如龍潭虎穴，必定是臥虎藏龍，而令人最敬重的龍就是鍾老」。

賴清德上午在桃園市長鄭文燦、客家委員會主委李永得等人陪同下，視察位於桃園市龍潭區的鍾肇政文學生活園區整建工程，同時也表示，很高興看到文學巨擘鍾肇政。

賴清德表示，「浪漫台三線」是總統蔡英文所提出的非常重要政策，利用文化發揚、環境改造、產業振興三個策略，具體實踐歷史大道、文學大道、產業大道的發展，也希望利用台三線串連桃、竹、苗到中部所有客家朋友所生活的區域，也希望讓年輕人、客家朋友，瞭解客家的文化，以客家的文化為榮，讓更多年輕的朋友回到故鄉，共同努力與打拚，也希望振興地方的經濟。

賴清德說，桃園是浪漫台三線的領頭羊，龍潭更是重要的區域，不僅人文薈萃，包括鍾肇政等巨擘、前輩的努力，成為非常重要的地點，「龍潭有如龍潭虎穴，必定是臥虎藏龍，而令人最敬重的龍就是鍾老（鍾肇政）」。

他也談到，利用清明假期與行政院同仁走一趟浪漫台三線，也要讓全國好朋友瞭解客家文化，相信在假期中是相當好的旅行路線。

鄭文燦致詞中推崇鍾肇政一生為文學等貢獻，也重新定義台灣的客家人在歷史上所扮演的角色，而桃園市府大力支持鍾肇政文學生活園區整建，未來也希望串連在桃園的幾個客家文化景點，讓客家走入生活，讓民眾感受到文學、歷史之美。

李永得也表示，將全力配合園區的整建，包括未來內部的文史資料與預算，也希望延伸台三線的歷史、文化、產經的意涵與發展。

坐在輪椅上的鍾肇政在看到賴清德彎腰致意時，鍾肇政說，他自己的腦中還可以想很多事情，但是嘴巴「跟不上來」，在公開場合，沒有辦法說得很清楚，有些遺憾，但是對於大家的關心仍然銘記五內，就「少說幾句、到此為止，謝謝各位」，現場揚起熱烈掌聲。

鍾肇政文學生活園區整建工程是桃園市政府積極推動的文化歷史工程，也希望保持鍾肇政一生的文學、音樂等各項創作，厚實客家文化的深度與廣度。