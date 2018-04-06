陳師孟：促轉會2年交成績 不妨讓黃煌雄做做看

2018-04-06 11:01 中央社 台北6日電



監委陳師孟今天說，促轉會主委2年就要交成績，不妨讓前監委黃煌雄做做看，若2年做不好，大家就可以對黃煌雄做出更正確評估，但若在事前就把黃煌雄想成壞的，倒也不必。

陳師孟今天接受寶島聯播網廣播節目主持人簡余晏專訪。

黃煌雄被提名擔任促轉會主委，外界出現反彈聲浪，甚至有人質疑，為爭取續任監委，黃煌雄在時任檢察總長黃世銘彈劾案中放水。

陳師孟指出，他要稍微替黃煌雄辯解一下，依監院規定，彈劾案最多可以提兩次，第一次不過，可以提第二次，但兩次審查會的審查委員是完全不同的人。

陳師孟說，第一次彈劾案，黃煌雄也許因為什麼原因而未參加，第一次黃世銘彈劾案投票，黃煌雄絕對不在會議裡面，所以第一次5票對5票的結果，與黃煌雄無關；第二次審查會是找第一次沒有參加審查會的委員出席，第二次是6票對6票，黃煌雄的確是投反對。

陳師孟透露，他問過監院內部職員，為何黃煌雄投反對票？職員們跟他講的情況是，馬英九那邊很早就知道第二次彈劾案何時要舉行，也知道哪幾位委員將出席，這些原本是保密的資料。

他說，馬英九陣營請中央研究院院士胡佛當天寫一篇文章指，黃世銘向馬英九報告，這不是洩密，這是應該的，這是對國家、對總統職權尊重。

陳師孟說，黃煌雄那天在彈劾審查會上，拿著胡佛那篇文章說，覺得胡佛講得很有理、是對的，所以反對這個彈劾案；陳師孟認為，黃煌雄是一個「誠實的錯誤」。

他說，若外界覺得黃煌雄是為了求監委官職，才奉承馬英九，「我會替黃煌雄叫委屈啦」，因為他所認識的黃煌雄應該不是這麼Low的人，有其一定的格調，雖然他們兩人對紅衫軍時扁案意見不同，認為黃煌雄對扁有些誤解，「但黃煌雄這個人不是壞人」。

陳師孟說，黃煌雄可能對馬英九有些好感，但所做的事情，應該不是為了要做官而去奉承馬英九。

陳師孟認為，促轉會主委，2年就要交成績，不妨讓黃煌雄做做看，這2年若做得不好，大家就可以對黃煌雄做出更正確的評估，但是，如果在事前就一定把黃煌雄想成壞的，倒也不必；當然，學者陳翠蓮對黃煌雄的了解，或許是他不知道的事，所以這些批評，他無法再做評論。

陳師孟也認為，如果黃煌雄對黃世銘的事情心中坦蕩，就應該公開回應外界的質疑。

另外，陳師孟也透露，他對監院內規不滿，上週他提了一個與黃世銘有關的案，此案並非監院彈劾未過的洩密案，而是有人檢舉黃世銘涉誣告，雖然也是洩密案那段時間的事，但是與洩密完全無關，結果監院內部說，這是舊案，不能一案兩查，他對監院說，如果不讓他立案，他將召開記者會，公布過程，讓社會輿論公評。