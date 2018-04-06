孫大千批民進黨面對低薪問題 改革不願一次到位

2018-04-06 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院為解決低薪問題，不排除推動「派遣勞工專法」立法。對此，前立委孫大千表示，解決低薪問題的唯一關鍵，就是在於政府的「態度」。聯合報系資料照 分享 facebook 行政院為解決低薪問題，不排除推動「派遣勞工專法」立法。對此，前立委孫大千表示，解決低薪問題的唯一關鍵，就是在於政府的「態度」。過去藍綠兩黨執政的通病，就是在加薪議題上總是希望能夠兩全其美，萬無一失，最終一事無成，拖延擺爛。

孫大千指出，民進黨政府目前的規劃方向，依舊只是瞻前顧後，小改微調，僅僅是針對臨時派遣工的時薪進行調整，而不願意大張旗鼓，一次到位。

孫大千坦言，要資方能夠接受，又要公司不會裁員，又要產業不受影響，然後還可以調高基本工資的方案，在宇宙中根本不存在。

孫大千表示，事實上，勞資雙方在過去一直存在著慣性和惰性。勞工朋友儘管在低薪和過勞的環境中掙扎，但是卻缺乏動力和機會去學習第二技能，來提升個人的競爭力。而資方則是長期仰賴著低勞動成本來創造獲利，因此缺乏壓力和覺悟去執行創新轉型，來完成產業升級。

因此，孫大千認為，只要政府願意展現不計代價，改善低薪的「態度」。同時，一方面以「給薪培訓」的方式，提供失業勞工朋友培養第二專長的管道，協助再次就業。另一方面，對於有意願推動轉型升級的企業，給予補貼及獎勵。才能迫使勞資雙方走出「舒適圈」，真正破解現今惡，性循環，動彈不得的低薪困境。