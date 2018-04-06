參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41 中央社 台北6日電



議員選舉掀起「政二代」接棒風，前總統陳水扁兒子陳致中有了父親加持，黨內初選勝出，但新北市議員張瑞山的女兒張維倩則強調自己有律師專業，不是「靠爸族」。

陳致中登記參選民主進步黨高雄市議員初選時說，「選舉沒師父，只有加倍努力」，但選前之夜祭出「爸爸」這張王牌，一場父子相擁戲碼，抱出初選民意調查好成績。

不過，爸爸王牌可贏得好成績，也可能是雙面刃，媒體高度聚焦，言行被放大檢驗，輕忽不得。

包括民進黨新北市黨部主任委員余天女兒余筱萍、已故台北市議員李新的兒子李柏毅、中國國民黨籍台北市議員厲耿桂芳的姪女耿葳都認為，政二代光環對新人而言是利弊參半。

兼具政二代與星二代光環，余筱萍投入台北市議員初選一舉一動都被放大檢驗。採訪當天，余筱萍母親李亞萍陪同掃街，余筱萍說，大家會對她印象很深，「就是余天的女兒」；李亞萍則在一旁笑說，第一次陪女兒到市場拜票，就害女兒被說是「媽寶」。

余筱萍說，之前父親錄製電話語音拜票，效果太逼真，很多阿公、阿嬤都會說「余天打給我，好高興」；現在跑行程時都會先介紹自己「我是余筱萍」，有些長輩看很久還是不認識，她才補充說「余天是我爸爸」。

李柏毅說，一般人都覺得「政二代」是負面名詞，父親生前，父子也曾討論過這件事。父親認為自己不是行政院長或總統，在地方經營20多年，「（兒子）比較像是長工二代」；現在不是「世襲制」，選民會看參選人個人能力適任與否。

李柏毅表示，二代優勢在於知道要如何跑選舉區，但壓力也很大，常被拿來跟長輩比較，如果是很拚的年輕人、地方認同，不管是不是二代，都會有支持者；但政二代如果單純要靠長輩加持，「完全沒用」。

李柏毅說，非臨時決定參選，從上屆議員選舉後，3年半前就到父親服務處幫忙，第一年父親不准他用「李新」名號，除認識已久的里長外，沒人知道他是李新兒子，他也才瞭解助理這行辛酸。直到一年後父親覺得他OK，才逐漸帶他一起跑行程，這幾年從工作中幫很多人、得到成就感，是支持他繼續走下去的關鍵。

耿葳說，從小到大在議會長大，沒事就會到厲耿桂芳服務處幫忙接電話、處理簡單的選民服務，大四後就在厲耿桂芳服務處，4年多累積一些經驗，很多選民都習慣她的服務方式，「對辦公室服務方向比較信任」。

耿葳表示，未來會關注青年創業、智慧城市與閒置空間再利用等議題，和厲耿桂芳做出區隔，希望進議會後，為社會做些小改變。

接棒父親張瑞山投入新北市議員選戰的張維倩說，她是律師，「不用靠爸爸」，如果只說她是政二代，享受什麼優勢，「對我來說有點不公平」，無論學歷或律師執照都是靠自己努力才得到。

張維倩說，過去在新北市政府提供免費法律諮詢服務，也是調解委員會委員，但律師服務的對象較小眾，太陽花學生運動鼓勵年輕人從政，受啟發才決定參選，希望結合專業服務人民，相信大家會檢視參選人是否有能力，「爸爸是誰、阿公是誰」都不是重點。