國民黨新北市長初選10點公布 朱立倫：一定要尊重民意

相關新聞
側翼部隊VS.網路政策組 苗栗縣長選舉藍綠打網路戰2018-04-06 08:57
新人新打法 跨區造勢掀議題2018-04-06 00:13
搶青年票 民進黨選戰營招募青年軍2018-04-06 00:01
搶青年票 國民黨八天全台接力路跑2018-04-06 00:01
九合一選舉 民進黨避免成柯綠對決2018-04-06 00:01
直言集／民進黨最期待柯文哲慘勝2018-04-06 00:01
藍新北市長初選民調最後一天 參選人拉票兩樣情2018-04-05 23:55
慰問災民 嘉義市長、議長「王不見王」2018-04-05 23:13
高市議員 政二代16人參選2018-04-05 23:07
藍新北市長初選民調 黨中央6日公布2018-04-05 14:50
傳綠介入初選民調 周錫瑋稱狡猾 侯友宜避談2018-04-05 13:06
點名3人 蕭亞譚：被柯P收買的民進黨人，請你離開2018-04-05 12:33
柯P曾說推倒高牆 北市藍綠參選人喊拆立法院拒馬2018-04-05 12:31
外傳民進黨介入國民黨民調？ 周錫瑋：策略聰明且狡猾2018-04-05 11:39
民進黨支持者不挺柯 參選人避與柯同框2018-04-05 10:15
多位戰將初選失利 改披戰袍掀綠營風暴2018-04-03 14:35
搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？2017-11-18 09:00
熱門文章
史上最塞清明連假！ 竟是交通部兩誘因造成國道紫爆2018-04-05 10:26
「塞車是一種幸福」 交通部官員「幹話」大集合2018-04-05 10:00
蔡丁貴領的18%要取消了 感慨「台獨更無力」2018-04-05 17:13
點名3人 蕭亞譚：被柯P收買的民進黨人，請你離開2018-04-05 12:33
不想連假塞塞塞 那就搭台鐵「隱藏版」百元列車2018-04-05 11:00
孫大千：吳音寧放錯位子 對民眾來說是一場災難2018-04-05 10:36
年前病倒至今未癒 善心阿嬤陳樹菊退休2018-04-05 14:27
國軍基層互搶招募成效 正牌人才招募中心官兵怒了！2018-04-05 20:08
這裡10年來只生14個新生兒 台灣出現「極限村落」2018-04-05 23:57
公教離婚配偶依比率分退休金 不溯及既往2018-04-05 13:06
陳樹菊大弟陳洽銘：姊把我們養大 以後我們照顧大姊2018-04-05 18:42
清明國5南下一早就紫爆 一張表搞懂國道疏運措施2018-04-05 11:00
扁學馬英九穿潮T？藍諷：受歡迎的不是衣服而是操守2018-04-06 07:14
16歲少年獨自赴美找媽媽 海關「不信會按時回台」遣返他2018-04-05 15:01
說好農曆年後就退休 陳樹菊卻在春節前先病倒2018-04-06 00:16
防共軍斬首 蔡英文「禁衛軍」展現反斬首火力2018-04-06 08:00
扁預告 5月4日和阿扁們穿「扁力」T恤出席感恩餐會2018-04-05 19:56
蘇花改塞車建議改道看美景 網諷賀陳旦是晉惠帝2018-04-05 11:13
爆粗口、遞紙條、酸言論理…發言人風格大不同2018-04-05 10:45
塞翻天！國道「紫爆」 交通部這兩項措施是禍首2018-04-05 13:15
解讀沱江艦精進規劃 專家說他以逆耳忠言愛海軍2018-04-05 12:31
拒馬變路霸！ 立院員工打1999不受理 北市府回應了2018-04-05 12:27
台東愛心阿嬤陳樹菊傳退休不做了 姪兒接手延續傳愛2018-04-05 16:51
談軍港西遷 葉匡時：收割稻尾的政治人物2018-04-05 16:01
慈湖不對外開放 馬英九低調進入謁陵2018-04-05 12:22
台北到花蓮塞14小時 乾脆留宿2018-04-06 00:07
外傳民進黨介入國民黨民調？ 周錫瑋：策略聰明且狡猾2018-04-05 11:39
逾7成青年願為台灣而戰？游梓翔：國防部募兵方法錯了2018-04-06 09:02
換北上塞了！下午北上車潮現 中部再度紅一片2018-04-05 16:38
軍情局供奉首位陸將台諜2018-04-05 15:17
心酸話題 獅潭山村「每星期都在嘆誰過世…」2018-04-06 00:22
直言集／民進黨最期待柯文哲慘勝2018-04-06 00:01
送給樹菊阿嬤最好的禮物 就是休息2018-04-05 21:02
陸軍關渡指揮部總兵夫人墓 清明掃墓子孫眾多2018-04-05 14:11
基隆遷軍港忘記馬英九功勞 葉匡時抱屈2018-04-05 17:15
學者：交部2措施 釀國道「紫爆」2018-04-06 00:35
明北返車潮湧現！交通部宣布延長國五高乘載2018-04-05 18:16
陽明山憲兵隊有營舍沒兵力 汙水系統損壞被環保局盯上2018-04-05 14:01
林右昌酸前朝 羅智強諷：和基隆人的厚道差太多了2018-04-05 19:41
走替代路多看風景？ 國民黨轟賀陳旦講風涼話2018-04-05 13:06
留言