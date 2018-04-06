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直播／國民黨新北市長初選民調今公布結果 預計10點開始

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國民黨新北市長初選10點公布 朱立倫：一定要尊重民意

2018-04-06 09:47聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市長朱立倫今早參加捷運南勢角站旁的「佛陀真身舍利繞境活動」，有來自緬甸、斯里...
新北市長朱立倫今早參加捷運南勢角站旁的「佛陀真身舍利繞境活動」，有來自緬甸、斯里蘭卡的高僧，不少緬甸人穿著傳統服飾到場虔誠參拜。記者魏翊庭／攝影
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國民黨新北市長初選結果預定今天上午10點公布，3位參選人金介壽、周錫瑋和侯友宜間話題不斷，侯友宜向來是民調最高，不過周錫瑋日前說，幾個民調已經拉近或超前侯。新北市長朱立倫今早受訪表示，結果公布「一定要尊重民意」。

今早朱立倫被問及，是否擔心前副市長侯友宜民調失利，朱立倫說，「一定要尊重民意，全力團結」，朱表示，在大家團結努力之下，爭取更多民眾認同、年底勝選。他也說，初選過程中要相互學習，好政見要相互包容，最終爭取國民黨團結和勝選。

侯友宜朱立倫
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