扁學馬英九穿潮T？藍諷：受歡迎的不是衣服而是操守

2018-04-06 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



前總統陳水扁穿著為凱達格蘭基金會5月4日感恩募款餐會設計的「扁力」T恤。圖／陳致中提供 分享 facebook 凱達格蘭基金會推出限量非賣品的「扁力」T恤，要送給認購5月4日舉辦感恩募款餐會餐券和贊助款項的「阿扁們」。前總統陳水扁在「新勇哥物語」表示，當天要穿這件衣服出席。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書諷刺，學馬英九穿潮T？「受人歡迎的不是衣服、而是操守！」

洪孟楷批，受刑人陳水扁一再透過臉書粉絲專頁放話，又是要舉辦募款餐會、又是大談自己政治主張，完全不把中監警告放在眼裡，而不知是否看前總統馬英九穿潮T人氣高漲，所以也要推出T恤，但馬前總統人氣高漲，是因為比較後，才知過去8年施政是真正為國家好，「跟暗收百貨禮券、利用職權貪汙、做了法律不允許事情的陳水扁完全不同」，讓馬英九受人歡迎的並非衣服、而是清白的操守！

洪孟楷表示，一個已經三審定讞的受刑人保外就醫期間，可以辦理募款餐會、又當模特兒穿衣說是文創商品，還大談自己政治理念，這明顯已經違反當初保外就醫不碰觸政治的條件，且還能預告5月4日一起穿衣出席政治活動，對比目前沸沸揚揚的孫安佐預告5月1日恐攻就被抓起調查，陳水扁預告的5月4日對司法正義的恐怖攻擊，蔡英文政府盡然束手無策，分明被陳水扁玩弄鼓掌。

「難道以為曾都是前總統，所以一樣推出潮T就能獲得高人氣支持？」洪孟楷說，馬英九是因為一路以來始終如一，且對比蔡英文兩年毫無建樹的施政，更能顯示過去8年的難得及建設；陳水扁身為一位受刑人，到現在還有案件尚未審理完畢，今天就算是身穿PRADA，別人也會把你當成惡魔，沒先服完該服的刑責，就永遠別想獲得社會大眾的原諒。

他說，一個受刑人可以發展文創商品、又能賣衣募款、還能臉書發文，這根本就是蔡英文政府縱容下的「台灣奇蹟」。