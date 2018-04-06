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賴揆今宿中興新村...林佳龍、盧秀燕都挺首都減壓

2018-04-06 00:01聯合報 記者趙容萱／台中報導

行政院長賴清德（右三）今將夜宿南投中興新村。圖為他去年視察中興新村。 圖／聯合報...
行政院長賴清德（右三）今將夜宿南投中興新村。圖為他去年視察中興新村。 圖／聯合報系資料照片
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行政院長賴清德今晚將夜宿南投中興新村，時代力量台中黨部昨宣布支持「立法院到台中、行政部門遷中興新村」，要求台中市長參選人林佳龍盧秀燕對遷都議題表態。林、盧都說「樂觀其成」。

賴清德夜宿中興新村期間將探詢在地民意，了解對國會或行政部門南遷的看法；由於立法院陳抗不斷，討論多年的遷都、首都減壓議題再受矚目。時代力量台中黨部昨舉行記者會，支持「立法院到台中、行政部門遷中興新村」，盼年底選戰，各政黨參選人對遷都議題表態，並推出完整政見。

時代力量南屯區參選人吳佩芸說，立法院設備老舊，空間狹小，且已成為民眾陳抗熱點，經常被蛇籠、拒馬包圍，鎮江街後門還加高四十公分，挨批是「鎮江看守所」。立法院若能遷建台中，陳抗等諸多問題可一併解決。

時力另一參選人李國禎說，立法院與行政部門遷到台中，能帶動中南部發展，也有助區域平衡；中社前社長林恆立建議，首都減壓要靠執政黨立「首都法」才能推動。

台中市新聞局長卓冠廷說，「首都減壓、國會先行」是林佳龍一貫主張，擔任立委時就提國會遷都案，台中市政府提出烏日成功嶺、高鐵台中車站細部計畫區、烏日火車站前兵工整地中心等三方案，做為立法院遷建選擇；賴院長連假還到中興新村評估遷都議題，台中市府樂見其成。

盧秀燕認為，民進黨完全執政，有絕對的權力、能力與資源協調完成「遷都大台中」，希望民進黨政府認真推動，不要讓引頸期盼「台中崛起」的台中市民希望落空。她如果當選市長，也會盡全力推動。

立法院副院長蔡其昌說，行政院、立法院移到成功嶺，是台灣雙首都概念，有助首都解壓、國土長遠規畫及均衡區域發展，獲賴揆善意回應，等於打了劑強心針。

立法院中興新村盧秀燕林佳龍賴清德
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