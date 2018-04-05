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韓聯社：南韓失事F─15戰機2飛行員喪生

扁預告 5月4日和阿扁們穿「扁力」T恤出席感恩餐會

2018-04-05 19:56聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

凱達格蘭基金會預計5月4日舉辦感恩募款餐會，基金會今年特別推出「限量非賣品」的」扁力」T-Shirt要送給認購餐券和贊助款項的「阿扁們」。前總統陳水扁今天在「新勇哥物語」公開這件T恤，並說5月4日和「阿扁們」就穿這件衣服參加感恩募款餐會。

陳水扁今天與友人line的〔新勇哥物語〕-66內容如下：

勇弟：你看到沒？阿扁穿新衣，新款式還蠻好看的！哪裡買得到呢？

勇哥：這是限量非賣贈品，只送給贊助5月4日凱達格蘭基金會感恩募款餐會的好友們，不管是認購餐券或金額不拘贊助款項，都會拿到「扁力」T-Shirt 的贈品。

勇弟：你可以說一下設計者的文創嗎？

勇哥：正面logo 結合扁字與力量的符號，象徵「扁力」向上提升。崇尚自由民主的台灣就如同白鴿飛上青天，走自己的台灣國家路！

勇弟：那背面又是出於怎樣的構思呢？

勇哥：背面運用@Bian元素，微笑阿扁簽名盼望並看顧台灣，向全世界大聲說出「台灣中國、一邊一國」的心願！

勇弟：我倒有個淺見，建議阿扁5月4日就穿這件衣服來參加感恩募款餐會！？

勇哥：Good idea ! 阿扁穿，與會的阿扁們也一起穿上如何？

前總統陳水扁自己行銷為凱達格蘭基金會5月4日感恩募款餐會設計的「扁力」T恤。圖／...
前總統陳水扁自己行銷為凱達格蘭基金會5月4日感恩募款餐會設計的「扁力」T恤。圖／陳致中提供
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凱達格蘭基金會為5月4日感恩募款餐會設計的「扁力」T恤，背面背面的「@Bian」...
凱達格蘭基金會為5月4日感恩募款餐會設計的「扁力」T恤，背面背面的「@Bian」 圖案。圖中模特兒是前總統陳水扁。圖／陳致中提供
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募款陳水扁文創
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