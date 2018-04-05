參加WHA 醫界聯盟：美日歐盟將有動作挺台

2018-04-05 18:19 中央社 台北5日電



台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 世界衛生大會5月將登場，台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉今天說，美、日、歐盟等理念相近國家組織將有動作挺台灣；中國打壓，反讓這些理念相近國家與台灣關係前所未有的好。

世界衛生大會（WHA）5月21日於日內瓦登場，林世嘉今天指出，她從今年1月起，逐一拜會幾個理念相近國家駐台機構，包括美、加、英、法、德、日、紐澳等國及歐盟。

林世嘉說，就她所知，這些國家與組織2月時有開會討論，並決定透過致函、由駐日內瓦大使館洽世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）等方式，要求發給台灣今年WHA邀請函。

林世嘉表示，雖然有這些國家協助，不見得讓台灣能拿到今年WHA邀請函，但是，「台灣與這些國家的關係是前所未有的好，他們對台灣的處境，也是前所未有的清楚，中國再繼續擋，大家更了解台灣的處境」、「中國擋台灣，這些大國反而聯合起來挺台灣」。

林世嘉說，中國持續打壓台灣，例如，台灣醫學生聯合會被迫改名，很多台灣的年輕學生原本對政治事務沒有太大感覺，但當他們親身參與國際組織卻被打壓，印象就會非常深刻，中國舉措只會讓台灣人更討厭中國。

另外，林世嘉也說，台灣去年未獲邀請參與WHA，台灣的友邦在世衛大會上，就台灣參與WHA議案與中國的友邦進行公開「二對二辯論」；外交部今年當然要繼續推動辯論，台灣才能列入大會紀錄，如果不提辯論，台灣就會在國際上完全消失。

醫界聯盟推動台灣加入WHO已20多年，但是，林世嘉表示，各國國會政治人物會新陳代謝，所以，這些推動的工作仍要持續，才能讓各國國會持續通過友台議案。

世界衛生大會（WHA）是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中共打壓，去年台灣未能獲邀請參與WHA。今年WHA將於5月21日到26日在日內瓦召開。