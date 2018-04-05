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基隆遷軍港忘記馬英九功勞 葉匡時抱屈

2018-04-05 17:15聯合報 記者洪哲政╱即時報導

基隆軍港日前舉行西遷動工典禮，當年拍板核定這項計劃的前總統馬英九卻未受邀。前交通部長葉匡時今天表示，收割稻尾的政治人物們，要是能夠多一分對前人種樹的感念，將更能凸顯「台灣價值」。

蔡英文總統、基隆市長林右昌昨天主持軍港西遷動土典禮，大家互相感謝，民進黨立委蔡適應還感謝馬政府最後一任閣揆張善政，在卸任前核批軍港遷移公文；但昨天從頭到尾，都沒人提到當年拍板政策的前總統馬英九，讓國民黨基隆市長提名人謝立功大為抱屈。

葉匡時表示，感謝謝立功說出真相。基隆港東岸軍港遷移至西岸的政策，確實是江宜樺任行政院長以及他任交通部長時核定確立的重大政策，因為事涉國防，當然是經過馬總統拍板定案的。基隆的謝國樑委員、徐少萍委員是促成此事的重要推手。當時，江宜樺院長還與國防部、交通部等相關部會首長到基隆港東岸舉行記者會宣布此一重大政策。

葉匡時回憶，2014年11月29日，因為選舉失利，江宜樺宣布辭職，當時的毛治國副院長在江院長辭職尚未正式生效前，以副院長的身份正式核定了基隆軍港遷移至西岸的公文。在政策核定後，交通部與國防部必須對執行的細節進行很多的協商，他相信張善政院長所核定的內容應該是這些後續的執行計畫。

葉匡時説，他提這「陳年往事」並不是要「邀功」，而是要藉此機會說明政府許多重要政策或建設的推動通常都要歷經多任官員的持續推動才得以完成。他深信，收割稻尾的政治人物們，要是能夠多一分對前人種樹的感念，將更能凸顯「台灣價值」。蔡適應委員能夠想到前朝張善政院長的功勞，是個好的開始。

基隆港軍港遷移土後，蔡英文等人比出讚的手勢，好心情全寫在臉上。記者吳淑君／攝影
基隆港軍港遷移土後，蔡英文等人比出讚的手勢，好心情全寫在臉上。記者吳淑君／攝影
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