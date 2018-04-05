基隆遷軍港忘記馬英九功勞 葉匡時抱屈

2018-04-05 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



基隆軍港日前舉行西遷動工典禮，當年拍板核定這項計劃的前總統馬英九卻未受邀。前交通部長葉匡時今天表示，收割稻尾的政治人物們，要是能夠多一分對前人種樹的感念，將更能凸顯「台灣價值」。

蔡英文總統、基隆市長林右昌昨天主持軍港西遷動土典禮，大家互相感謝，民進黨立委蔡適應還感謝馬政府最後一任閣揆張善政，在卸任前核批軍港遷移公文；但昨天從頭到尾，都沒人提到當年拍板政策的前總統馬英九，讓國民黨基隆市長提名人謝立功大為抱屈。

葉匡時表示，感謝謝立功說出真相。基隆港東岸軍港遷移至西岸的政策，確實是江宜樺任行政院長以及他任交通部長時核定確立的重大政策，因為事涉國防，當然是經過馬總統拍板定案的。基隆的謝國樑委員、徐少萍委員是促成此事的重要推手。當時，江宜樺院長還與國防部、交通部等相關部會首長到基隆港東岸舉行記者會宣布此一重大政策。

葉匡時回憶，2014年11月29日，因為選舉失利，江宜樺宣布辭職，當時的毛治國副院長在江院長辭職尚未正式生效前，以副院長的身份正式核定了基隆軍港遷移至西岸的公文。在政策核定後，交通部與國防部必須對執行的細節進行很多的協商，他相信張善政院長所核定的內容應該是這些後續的執行計畫。