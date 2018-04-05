談軍港西遷 葉匡時：收割稻尾的政治人物

2018-04-05 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



蔡英文總統、基隆市長林右昌前天主持軍港西遷動土典禮，民進黨立委蔡適應感謝馬政府最後一任閣揆張善政在卸任前核批軍港遷移公文，但昨沒人提到當年拍板政策的前總統馬英九，讓國民黨基隆市長提名人謝立功大為抱屈，表示軍港遷移是2014年11月由他、前立委謝國樑、徐少萍及前國策顧問鄭錦洲，共同向馬英九與前閣揆江宜樺提出並獲支持；隔年，馬造訪基隆時還向市民承諾，不會停止軍港遷移案，蔡英文、林右昌卻遺忘為此努力的人。

交通部前部長葉匡時下午在臉書貼文「感謝謝立功說出真相」。葉枯裳表示，基隆港東岸軍港遷移至西岸的政策，確實是江宜樺任行政院長以及他任交通部長時核定確立的重大政策，因為事涉國防，當然是經過馬總統拍板定案的。基隆的委員謝國樑、委員徐少萍是促成此事的重要推手。當時，江宜樺還與國防部、交通部等相關部會首長到基隆港東岸舉行記者會宣布此一重大政策。

葉匡時說，2014年11月29日，因為選舉失利，江宜樺宣布辭職，當時的毛治國副院長在江宜樺辭職尚未正式生效前，以副院長的身份正式核定了基隆軍港遷移至西岸的公文。在政策核定後，交通部與國防部必須對執行的細節進行很多的協商，他相信時任院長張善政所核定的內容應該是這些後續的執行計畫。