陳美伶：育人攬才移民政策 依進度規劃中

2018-04-05 15:26 中央社 台北5日電



國發會主委陳美伶。聯合報系記者丘采薇／攝影 分享 facebook 媒體報導指行政院長賴清德提出新的幼兒照顧津貼，但至今沒進度。政務委員兼國發會主委陳美伶今天表示，政策的規劃依原訂進度進行中，一旦成熟就會向社會說明。

中國時報報導，行政院長賴清德在去年年終記者會承諾，農曆春節後就會端出「生生不息」政策具體作法，但春節等到清明，依然沒有端出政策；賴清德昨天在兒童節重提「新的幼兒照顧津貼」，不過相關官員表示，目前完全沒有進度，有家長抱怨，賴清德是把兒童節當愚人節，在騙小孩嗎？

陳美伶下午告訴中央社記者，賴清德去年底開始親自主持「育人攬才及移民會議」，區分為三個部分，一是0至2歲的幼兒津貼補貼及社區托育公共化機制，由衛福部主責；二是2歲到6歲入小學前的幼兒學前教育擴大公共化，及建立私幼公共化制度，由教育部主責，以上由政委林萬億督導；三是經濟移民政策，由國家發展委員會負責。

陳美伶表示，育人攬才及移民會議已召開5次正式會議，因為每個政策不但牽涉經費，也涉及對外溝通及徵詢意見，除了主責部會獨自召開會議外，林萬億也陸續召集部會研商，並在政委會議提出報告討論；賴清德親自聽取至少3次以上的規劃報告，目前已彙整的差不多。

陳美伶說，經濟移民部份，國發會除了召開跨部會會議研商，也召開3場專家學者會議，擬定策略及立法方向，預計提下次專案小組會議討論。

她表示，政策的規劃與研擬均依原訂進度進行中，一旦成熟就會向社會說明及報告。賴清德向來以做實事，務實、踏實施政風格受民眾肯定，企盼大家共同關心台灣所面臨的重大議題，共同思考解決之道才是全民之福。