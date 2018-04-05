民進黨轉型正義 阮慶岳：不要沒完沒了當提款機

2018-04-05 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



民進黨力推「轉型正義」，作家、建築師阮慶岳日前在臉書指出，請該黨記得已經不再是反對黨了，以往的攻擊以及破壞手法，不再是可延續的戰略，請承擔起執政黨的責任。

阮慶岳指出，希望「某黨」對轉型正義訂出處理時間表，不要沒完沒了地當提款機。

阮慶岳說，請「某黨」記得已經不再是反對黨了，以往的攻擊以及破壞手法不再是可延續的戰略，該提出台灣的新秩序以及新價值，承擔起執政黨的責任。