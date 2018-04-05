薛化元：中正紀念堂轉型總統文物館是可行方向

2018-04-05 13:13 中央社 台北5日電



中正紀念堂的存廢問題，兩派意見常僵持不下。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 二二八事件紀念基金會董事長薛化元今天說，中正紀念堂的轉型是很重要的事情，對於這樣的方向，二二八基金會樂觀其成；有人主張變成歷任總統文物館，他認為是可行方向之一。

中正紀念堂存廢、轉型成為轉型正義重要課題。文化部長鄭麗君日前接受網路媒體專訪時表示，今年她就會提出中正紀念堂的轉型法案；轉型後，中正紀念堂就不會存在，會被轉型成新的機構。

薛化元今天出席二二八事件失蹤受難者追思紀念會，接受媒體訪問。

薛化元說，文化部針對中正紀念堂轉型的問題，花了很多心血，包括一連串的公聽會；在整個轉型正義過程中，勢必要看如何讓中正紀念堂轉型，這是很重要的事，對於這樣的方向，站在二二八基金會的立場是樂觀其成。

至於中正紀念堂轉型後的用途為何？薛化元說，有人主張是不是變成歷任總統文物的館，他認為，這是可行的方向之一。

媒體追問，也有人主張把中正紀念堂變成菜市場？薛化元說，「你看那樣子像嗎？可能不大適合吧？你知道那個窗戶都不能打開，應該注意那個建築物本身的特色」，但是，中正紀念堂被做為個人崇拜的紀念場所，是轉型正義必須面對的問題。

另外，媒體關注二二八基金會將進行的二二八轉型正義報告的初稿進度，薛化元指出，準備在15日展開，預計一年的時間完成初稿。

他說，未來二二八轉型正義的報告初稿若完成，這是轉型正義的開始，不是結束。他相信，在國內外關心二二八事件的前輩、相關的研究者與政府推動之下，真相會愈來愈清楚，責任的歸屬與追究也會愈來愈清楚。