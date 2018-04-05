柯P曾說推倒高牆 北市藍綠參選人喊拆立法院拒馬

2018-04-05 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院周邊拒馬擺放已久，長期占用人行道影響出入安全，立院員工撥打1999向市府檢舉拒馬盼拆除。對此，目前有意要競選台北市長的藍綠候選人皆贊成拆除，民進黨立委姚文智認為，沒有抗議時，應還給行人通行的權利；前立委丁守中說，柯文哲曾說要「推倒高牆」，那怎麼還不拆除拒馬？

丁守中表示，早該移除這些拒馬了，柯文哲自己以前也講過「推倒高牆」，但示威的人都走了，拒馬還在那邊幹嘛？搞得我們像警察國家。

前立委孫大千表示，立法院應該自行編列經費，在立法院範圍內進行加強安全措施的工程，不應占用公共空間，避免影響民眾生活。而且，拒馬及蛇籠均為臨時性設施，可以短期支援，但是不能長期部署在國會周邊，一則有礙觀瞻，將成為國際笑柄，另一則亦會造成民眾工作及交通的不便。

陸委會前副主委張顯耀表示，柯文哲拆除的不是政治路霸，而是在做自己的政治盤算，公投盟的帳篷已經在那邊3、4年了，難道過去他都視而不見嗎？到了選舉才看到？而且還先刻意拆公投盟，再拆八百壯士來凸顯他超越藍綠的形象，這顯然就是為了選舉所做的考量。

張顯耀說，立院周邊擺滿拒馬，他已經聽到不少以前立院共事的同仁和助理都在抱怨，說非常不方便，連周邊店家也向他陳情，每天都擔心走路被拒馬刮到受傷，生意也大受影響。

張顯耀說，立院的拒馬是另一類的政治路霸，叫做「柯P政治路霸」，柯文哲應該先移除自己的政治路霸，不要讓拒馬影響到立法院周邊的出路、交通和行人安全，以及影響國會形象。這原本是委員問政和人民陳情的地方，但現在光是路過就會感到害怕跟恐懼。

姚文智則表示，雖然維護立院安全很重要，但對於拒馬的使用，台北市應該還是細膩一點，顯然沒有抗爭的時候，是不是可以回復人行道通行的權利，而不是每天弄得劍拔弩張、風聲鶴唳。