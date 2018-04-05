拒馬變路霸！ 立院員工打1999不受理 北市府回應了

2018-04-05 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立院周邊拒馬林立。聯合報系資料照 分享 facebook 北市府20日接獲民眾檢舉拆除立法院周邊抗議的公投盟帳篷後，接著拆除八百壯士帳篷。對此，長年被拒馬包圍的立法院員工及立委助理也撥打1999市民專線，向北市府檢舉拒馬長期占用人行道，盼還他們一個安全行走的空間，而不是活在天天與車爭道的恐懼中。但北市府回應，一切都是經立院同意依法辦理。

台北市政府發言人劉奕霆表示，經了解，立法院周遭鐵拒馬之架設，是獲立法院同意後設置的，為避免陳抗狀況再發生意外，院方基於安全考量下，同意放置。並有函文公告說明，警方架設上一切依程序規定辦理。

立委助理表示，過去是有抗議才架拒馬，但現在拒馬下面已經堆積了許多落葉，可見擺放已久，每天要從青島東路走過來立委辦公室，都無法行走人行道，必須走在停車格外面與車爭道，都不知道自己什麼時候會被撞到，「難道要出事了才要移拒馬嗎？」

助理也說，公投盟跟八百壯士的帳篷，因為申請的期限已過，必須拆除，柯文哲甚至還要修道路交通管理條例，控管這些政治路霸，那沒有申請、長期占用人行道的拒馬，難道就不是政治路霸嗎？嚴重危害的市民的交通安全應該要首先拆除才是當務之急。

另一位助理表示，立法院周邊還有托育中心，嬰孩的安全政府都不顧了嗎？而且這裡也有很多懷孕的員工，如果一不小心跌倒跌到拒馬上，被刺到怎麼辦？政府賠得起嗎？

立院員工也抱怨，她曾撥打1999希望台北市政府處理這個棘手問題，但卻被以這是中正一分局的權責而不受理此案，但她認為，如果沒有台北市政府的授權，台北市警局怎麼敢擺放這麼多拒馬？現在不受理和移除拒馬，是因為選舉考量，要與民進黨政府合作嗎？