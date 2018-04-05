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號稱政府化妝師 發言人就怕把妝畫醜

2018-04-05 13:17聯合晚報 記者周佑政／台北報導

總統府發言人黃重諺曾批朱立倫「有點中二」。 圖／聯合報系資料照片
總統府發言人黃重諺曾批朱立倫「有點中二」。 圖／聯合報系資料照片
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上火線辯護政策 常淪新戰場

政府發言人性格大不同，行事風格也各異。外界公認現任總統府發言人黃重諺「戰鬥力」強，黃曾因年金改革的不實謠言，痛批造謠者，「這是畜生般的行為」。行政院發言人徐國勇以「物質不滅定律」，力挺蔡政府一例一休修法。馬政府時期總統府發言人李佳霏，則因遞紙條提醒馬英九不要打瞌睡，聲名大噪。

蔡政府推動軍公教年金改革，黃重諺去年初說明總統府憲兵槍枝規範的畫面，卻遭移花接木，網路謠傳總統府不排除開槍對付反年改革者。黃感嘆，「氾濫的LINE謠言正在重創這個國家」，他也痛批造謠者是「畜生般的行為」。

行政院去年要求公務機關配合節電，下午1時到3時關冷氣，新北市長朱立倫認為「關掉電源不是最好方法」，黃重諺在臉書批評朱立倫的反射動作「有點中二」。前新北市府副發言人葉元之護主心切，雙方唇槍舌劍。

「中二」全稱是「中二病」，是源自日本的網路流行語，泛指自我認知心態，用以形容經常自以為是地活在自己世界或做出自我滿足的特別言行的人，青春期特有的價值觀的總稱。

行政院發言人徐國勇火力全開，挺一例一休修法。 圖／聯合報系資料照片
行政院發言人徐國勇火力全開，挺一例一休修法。 圖／聯合報系資料照片
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行政院發言人徐國勇口才便給，常親上火線替政府施政辯護。蔡政府力推一例一休勞基法，挨批將造成勞工、雇主、物價上揚的「三輸」局面。徐國勇以物質不滅定律反駁，他強調勞動工資、工時及企業獲利，相加後會得到一個共同數字，不可能出現物價上漲、勞工減薪，又放不到假的現象。

蔡政府首任行政院發言人童振源，因上任後不習慣媒體常打電話詢問資訊，曾深夜在媒體通訊群組中發聲明，表示「為降低自己的工作負擔和維護生活品質」，不再個別回答媒體提問，引發爭議。

前總統府發言人李佳霏當年因遞紙條提醒馬「媒體在拍您打瞌睡」，聲名大噪。 圖／聯合...
前總統府發言人李佳霏當年因遞紙條提醒馬「媒體在拍您打瞌睡」，聲名大噪。 圖／聯合報系資料照片
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當年一張貼心提醒 反暴露瞌睡總統

2013年5月，前總統馬英九前往中央災害應變中心視察，但在聽簡報時，馬一臉倦容，頻頻打瞌睡。時任總統府發言人的李佳霏遞紙條提醒，「總統：媒體在拍您打瞌睡」，並在文末署名「霏」，李佳霏的「貼心舉動」，透過螢幕放送全國。

2013年馬英九總統在聽取簡報時精神不濟頻頻打瞌睡，總統府發言人李佳霏遞上紙條，...
2013年馬英九總統在聽取簡報時精神不濟頻頻打瞌睡，總統府發言人李佳霏遞上紙條，提醒馬總統注意。 圖／聯合報系資料照片
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總統府發言人徐國勇黃重諺朱立倫馬英九
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