遭中選會減席次 高屏立委串連反對

2018-04-05 13:07 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ╱台北報導



中選會今年2月1日公布下屆立委選區重劃，採第七屆立委計算方式，台南市、新竹縣各增1席，高雄市、屏東縣各減1席，雖然提案仍須經立法院同意，但已引發高、屏立委不滿。清明連假過後，高屏民進黨立委將串連開記者會，聯合發聲，訴求選區劃分公式入法或採滾動式檢討。

若按照既定時程，下屆立委選區席次劃分最晚在5月31日前送入內政委員會審查，經院會三讀通過，明年1月31日前公告，就能套用在2020年第十屆立委選舉。不過若立法院審查無共識，將啟動院際協商，就是由立法院、行政院首長協調，最晚時間落在明年一月院際協商，若再無共識，此案最終可能就被擱置，下屆立委選舉延續現在選區劃分。

民進黨立委賴瑞隆表示，他還是希望選區劃分能暫時不動，畢竟目前方式南部少兩席立委，中北部多兩席，影響的是南部資源分配，希望選區劃分配合國家發展的高度去思考，而非單純人口數量計算。

民進黨立委劉世芳表示，之前中選會的算法太簡單，忽略南北縣市資源落差、若按照中選會算法，原高雄縣區立委只剩3席，讓資源更不對等。她認為選區劃分不一定要按照現在中選會方式10年檢討一次，應該滾動式檢討，並且將公式入法，透過政黨協商擬定新的選區重劃方式。