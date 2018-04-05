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長灘島封鎖令：嚴懲觀光汙染？杜特蒂下令「封島半年」

鎮江看守所陳抗有解？ 時力促賴揆首都減壓立院搬台中

2018-04-05 12:14聯合報 記者趙容萱╱即時報導

時代力量台中黨部今召開記者會，支持「立法院到台中、行政部門遷中興新村」主張。記者...
時代力量台中黨部今召開記者會，支持「立法院到台中、行政部門遷中興新村」主張。記者趙容萱／攝影
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行政院長賴清德明晚將夜宿南投中興新村，加上立法院位鎮江街的後門因陳抗不斷加高40公分，挨批「鎮江看守所」，討論多年的遷都議題、首都減壓議題再度受到關注。時代力量台中黨部今召開記者會，支持「立法院到台中、行政部門遷中興新村」主張，盼年底選戰，各政黨參選人能對遷都議題表態，並推出完整政見。

時代力量南屯區參選人吳佩芸說，立院院常被批設備老舊，空間狹小，且已成為民眾陳抗熱點，因經常被蛇籠拒馬包圍，後門原約175公分，加高後超過兩百公分，挨批「鎮江看守所」，立法院若能遷建台中，諸多問題一併解決。

時代力量中西區參選人李國禎認為，立院與行政部門遷到台中，能帶動中南部發展，也有助區域平衡；中社前社長林恆立醫師建議，首都減壓，在國際上已有案例，執政黨要完成首都法立法，才有助於推動首都減壓。

立法院副院長蔡其昌說，台中地理位置適中，尤其在台中市新烏日站三鐵共構後，行政院、立法院移到新烏日站附近的成功嶺，有助於首都解壓、國土長遠規劃、均衡區域發展。他立法院遷到成功嶺為例，陳抗不需管制交通，還可規劃民主大廣場，讓人民有舒適的陳抗環境表達各式意見，若要長期陳抗，台中也有足夠腹地。

蔡其昌指出，今年二月行政院長賴清德視察「大台中軌道建設網」執行狀況時，他和台中市長林佳龍重提台灣雙首都概念，即行政院、立法院遷往成功嶺，獲得行政院長賴清德善意回應，等於是給他跟林佳龍打了很大的強心劑。

成功嶺位於台中市烏日區，過去兵役採徵兵制，是著名的新兵訓練中心，甚至還拍成電視連續劇「新兵日記」，隨著兵役改成四個月的軍事訓練役，新兵訓練盛況不再。

徵兵制走入歷史，台中市烏日區成功嶺新兵訓練盛況不再。圖／陸軍司令部提供
徵兵制走入歷史，台中市烏日區成功嶺新兵訓練盛況不再。圖／陸軍司令部提供
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徵兵制走入歷史，台中市烏日區成功嶺新兵訓練盛況不再。圖／陸軍司令部提供
徵兵制走入歷史，台中市烏日區成功嶺新兵訓練盛況不再。圖／陸軍司令部提供
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立法院副院長蔡其昌（右三）日前陪同行政院長賴清德（右二）到台鐵台中新烏日站視察時...
立法院副院長蔡其昌（右三）日前陪同行政院長賴清德（右二）到台鐵台中新烏日站視察時，重提行政院、立法院遷往成功嶺的雙首都概念。記者趙容萱／攝影
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立法院副院長蔡其昌對於雙首都概念能獲行政院長賴清德善意回應，認為是「打了很大的強...
立法院副院長蔡其昌對於雙首都概念能獲行政院長賴清德善意回應，認為是「打了很大的強心劑」。記者趙容萱／攝影
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