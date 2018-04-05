前外交官批執政黨不知謹言慎行 和狄鶯子有何差別？

2018-04-05 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



前紐西蘭大使介文汲最近在臉書發文關心時事，犀利觀察，引起許多共鳴，他指韓國人已有不甘再做他人棋子的覺悟，反觀台灣執政黨，在日益緊張的國際情勢下，不知謹言慎行，此種危險作為，與最近在美國招來臨頭大禍的藝人寶貝兒子作為，有何差別？

介文汲對最近兩韓發展感觸良深，他說，被外國分化利用了幾十年，對峙38度線兩邊的韓國人，最近頻頻主動出擊，運用國際外交，有效化解了一場沒有贏家的毀滅性戰爭；其過程中展現的膽識、智謀、及技巧，令舉世刮目相看，也讓世人瞭解到，韓國人已有不甘再做他人棋子的覺悟。

介指出，外交是很抽象的，現在很多事情話沒講清楚，戰略上不清楚的話會滿麻煩的，例如最近在台日漁業糾紛，日本核食上，台灣把自己的利益放棄，似乎是意有所圖，以他外交的敏感神經看來，這其中恐和日本有什麼利益交換。

他說，這個年代大國吵架不會動手，一旦動手大家就完蛋了，中美貿易大戰一觸即發，他們遇到利益衝突會用代理人解決，「我修理你的朋友」，他認為台灣最受害，因為產業鏈都綁在一起，