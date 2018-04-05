親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
賴清德台獨主張
政治
軍事
綜合
合陽天擎

長灘島封鎖令：嚴懲觀光汙染？杜特蒂下令「封島半年」

二二八家屬憂懲凶被搓掉 盼有民間促轉會

2018-04-05 12:12中央社 台北5日電

台灣二二八關懷總會理事長潘信行今天說，不管誰主持促轉會，「真相、懲凶、和解」的程序不能漏掉，他最擔心「懲凶」被搓掉；此外，他也認為，應成立民間促轉委員會來監督。

潘信行受訪指出，前監委黃煌雄擔任促轉會主委，相關負面訊息撲天蓋地而來，他不認識黃煌雄，但這麼多撲天蓋地的消息，「使我的心裡面有點擔憂」。

二二八事件紀念基金會、台灣二二八關懷總會今天在二二八國家紀念館舉辦二二八事件失蹤受難者追思紀念會。

二二八事件紀念基金會董事長薛化元說，今年是二二八事件71周年，但很多失蹤者至今還沒找到最後身影，二二八事件，對受難者家屬是最大悲劇，找不到受難者最後身影，更是雙重傷害。

薛化元表示，今年二二八基金會馬上要展開二二八轉型正義相關的研究與報告撰寫；未來二二八轉型正義的報告初稿若完成，這是轉型正義的開始，不是結束，他相信，真相會愈來愈清楚，責任歸屬與追究也會愈來愈清楚；轉型正義報告撰寫研究方向與結果，「我相信不會讓大家失望」。

潘信行致詞指出，人一生最悲痛，就是失去親人，親人到底是怎麼過世、在甚麼時候、現在在哪，完全不知道時，悲痛就更增加一層，二二八事件很多家屬都是在這樣加倍痛苦中持續71年。

潘信行認為，促轉會的成立就是要處理轉型正義，受難家屬們認為，轉型正義不可以脫離「真相、懲凶、和解」這三個程序正義，而且三位一體、不能缺漏，「特別是懲凶的部分，我很怕被搓掉，如果沒有透過懲凶的程序正義，那是慷他人之慨的不義」。

潘信行說，如果有可能，是否可以成立民間的促轉委員會？

潘信行會後受訪指出，所謂民間促轉會，在他的構想是「監督」，並不是要參與促轉會。他解釋，因為現在外面很多負面的消息，包括，新任促轉會主委怎樣，讓他心裡擔心；他能夠表達的是，三個程序正義，缺一不可，假使有缺漏，就表示程序不正義，提出來的結論不正義。

潘信行說，二二八家屬與他的心情大概是一樣的，政府要提名時，可能沒有考慮到這點，但他還是願意相信總統的睿智，「畢竟她還是我們自己人的總統，不是一天到晚找中國的總統」。

至於懲凶，潘信行說，二二八已經70多年，大家已成熟，現在不會想說把人捉起來、判刑、處分，而是針對現在不義東西例如中正廟（中正紀念堂），「花那麼多台灣人的錢，建那個廟，讓他（蔣介石）在裡面當假神，這是很明顯的不正義」。

另外，受難者家屬徐世雄表示，促進轉型正義條例通過後，最重要的就是執行；至於懲凶，不只有大家看到的檯面上人物，很多人是看不到，1947年的警察、特務、軍人、憲兵侵占他們的財產、殺死他們的親人，要一個個找出來。

徐世雄並質疑，促轉會面臨很大的壓力，促轉會委員有沒有勇氣承擔責任？如果沒有的話，就不要做；他也認為，受難者家屬應該要有一組人，參與促轉會的執行與活動。

轉型正義二二八事件失蹤
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

拒馬變路霸！ 立院員工打1999不受理 北市府回應了

2018-04-05 12:27

薛化元：中正紀念堂轉型總統文物館是可行方向

2018-04-05 13:13

走替代路多看風景？ 國民黨轟賀陳旦講風涼話

2018-04-05 13:06

民進黨轉型正義 阮慶岳：不要沒完沒了當提款機

2018-04-05 12:50

柯P曾說推倒高牆 北市藍綠參選人喊拆立法院拒馬

2018-04-05 12:31

慈湖不對外開放 馬英九低調進入謁陵

2018-04-05 12:22

鎮江看守所陳抗有解？ 時力促賴揆首都減壓立院搬台中

2018-04-05 12:14

前外交官批執政黨不知謹言慎行 和狄鶯子有何差別？

2018-04-05 12:12

公部門遭網攻每月逾2千萬次 多數來自中國

2018-04-05 11:51

爆粗口、遞紙條、酸言論理…發言人風格大不同

2018-04-05 10:45

政府化妝師 不能變成自走砲

2018-04-05 10:45

孫大千：吳音寧放錯位子 對民眾來說是一場災難

2018-04-05 10:36

民進黨支持者不挺柯 參選人避與柯同框

2018-04-05 10:15

那些年 清明節和擁蔣、反蔣的恩怨

2018-04-05 07:21

台獨工作者說 洪孟楷：透露出賴清德3個矛盾

2018-04-05 07:08

許立明代理高雄市長 陳菊：對

2018-04-05 00:23

桃園國民黨募款 「一塊投藍」

2018-04-05 00:16

江宜樺、洪秀柱、吳敦義幕僚 登陸會劉結一

2018-04-05 00:02

吳釗燮會唐鳳 用數位外交突圍WHA？

2018-04-05 00:02

立法院防陳抗 鎮江街後門長高40公分

2018-04-04 22:01

洪秀柱會劉結一 洪：兩岸融合大陸要展現包容胸襟

2018-04-04 18:31

綠北市恐落第三？扁批蔡：執政兩年的領袖不應說這種話

2018-04-04 18:02

朱立倫、江宜樺、洪秀柱紛登陸 會國台辦主任劉結一

2018-04-04 17:16

影／被問「全台最大尾」柯P：放假能不能講輕鬆話題？

2018-04-04 16:31

藍委擬提案 幼兒園中有違規事項須主動通報

2018-04-04 14:43

黃國昌再批黃煌雄放水 讓黃世銘月領18萬退休金

2018-04-04 13:59

賴清德：將提新幼兒照顧津貼 逐年增設公立幼兒園

2018-04-04 13:51

影／國小生問有無女友 馬英九傻眼：怎問這種問題

2018-04-04 12:32

中梵關係 知情人士：台灣掌握訊息與教廷溝通順暢

2018-04-04 11:50

【重磅快評】巴奈發表新專輯《凱道流浪記》

2018-04-04 10:13

立院表姊弟檔 何欣純曾援助林昶佐圓Rocker夢

2018-04-04 09:47

跨越藍綠兄妹檔 黃偉哲、黃智賢飯桌不談政治

2018-04-04 09:26

批黃煌雄掌促轉會 孫大千批：黃國昌才需被促進轉型

2018-04-04 09:23

發揮女力小民參政 歐巴桑進擊護家國

2018-04-02 16:35

LINE起台泰 童振源大搞網紅外交

2018-04-02 16:33

「爺們」掛嘴邊 沒個官樣的管中閔

2018-03-28 16:19

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

史上最塞清明連假！ 竟是交通部兩誘因造成國道紫爆

2018-04-05 10:26

換7種交通工具花10小時回到台東！ 宜花塞爆返鄉路艱辛

2018-04-04 19:41

家庭為先 她卸下「華人首位女艦長」光環

2018-04-05 00:02

入夜還在塞！ 舊蘇花路燈火通明 半小時車程慘塞6小時

2018-04-04 23:15

綠北市恐落第三？扁批蔡：執政兩年的領袖不應說這種話

2018-04-04 18:02

「塞車是一種幸福」 交通部官員「幹話」大集合

2018-04-05 10:00

影／國五塞成停車場 賀陳旦視察也成苦主

2018-04-04 15:06

孫大千：吳音寧放錯位子 對民眾來說是一場災難

2018-04-05 10:36

掃墓＋出遊 明車流量5天最多 當心7大地雷路段

2018-04-04 19:52

清明連假首日塞爆 比春節還恐怖

2018-04-05 01:20

清明國5南下一早就紫爆 一張表搞懂國道疏運措施

2018-04-05 11:00

點名3人 蕭亞譚：被柯P收買的民進黨人，請你離開

2018-04-05 12:33

朱立倫、江宜樺、洪秀柱紛登陸 會國台辦主任劉結一

2018-04-04 17:16

參拜蘆洲湧蓮寺 朱立倫、侯友宜和吳秉叡「王不見王」

2018-04-04 14:18

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅逝世 空軍哀悼

2018-04-04 17:12

國軍女官兵人數 突破2萬大關

2018-04-05 00:02

不想連假塞塞塞 那就搭台鐵「隱藏版」百元列車

2018-04-05 11:00

洪秀柱會劉結一 洪：兩岸融合大陸要展現包容胸襟

2018-04-04 18:31

蘇花改塞車建議改道看美景 網諷賀陳旦是晉惠帝

2018-04-05 11:13

那些年 清明節和擁蔣、反蔣的恩怨

2018-04-05 07:21

影／當藍營母雞拉抬新人？馬英九：我是公的！

2018-04-04 16:57

爆粗口、遞紙條、酸言論理…發言人風格大不同

2018-04-05 10:45

台灣王牌間諜劉連昆邵正忠 軍情聖殿歷史本文曝光

2018-04-05 07:51

台獨工作者說 洪孟楷：透露出賴清德3個矛盾

2018-04-05 07:08

立法院防陳抗 鎮江街後門長高40公分

2018-04-04 22:01

高公局預估 車流今最多

2018-04-05 01:26

醒醒啊！蘇花改已經很塞了 還有車發呆路中央15秒

2018-04-04 14:32

外傳民進黨介入國民黨民調？ 周錫瑋：策略聰明且狡猾

2018-04-05 11:39

民進黨雙北市長 扁勇哥：不私心或太派系仍大有可為

2018-04-04 20:38

嘉義牛稠埔清明大塞車 掃墓駕駛人：跟祖先練耐心

2018-04-05 10:01

許立明代理高雄市長 陳菊：對

2018-04-05 00:23

江宜樺、洪秀柱、吳敦義幕僚 登陸會劉結一

2018-04-05 00:02

拒馬變路霸！ 立院員工打1999不受理 北市府回應了

2018-04-05 12:27

影／被問「全台最大尾」柯P：放假能不能講輕鬆話題？

2018-04-04 16:31

賀陳旦認證「史上最塞」 評估收假加碼高乘載

2018-04-04 16:03

學儀女王北一女降臨 闖國防部全國高中軍儀競賽

2018-04-05 10:32

清明國道塞爆！ 學者提建議「否則神仙都沒辦法」

2018-04-05 11:19

政府化妝師 不能變成自走砲

2018-04-05 10:45

吳明益國籍 曼布克獎更正為台灣

2018-04-04 18:10

前外交官批執政黨不知謹言慎行 和狄鶯子有何差別？

2018-04-05 12:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top