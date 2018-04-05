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史上最塞清明連假！竟是交通部兩誘因造成

政府化妝師 不能變成自走砲

2018-04-05 10:45聯合報 記者周佑政╱即時報導

總統府發言人林鶴明將總統比喻為航空母艦，發言人團隊就像航母旁的各式艦艇，負責保護...
總統府發言人林鶴明將總統比喻為航空母艦，發言人團隊就像航母旁的各式艦艇，負責保護航母，讓整個艦隊能順利前進。聯合報系資料照
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各級政府設有發言人職務，俗稱政府團隊的「化妝師」。總統府發言人林鶴明將總統比喻為航空母艦，發言人團隊就像航母旁的各式艦艇，負責保護航母，讓整個艦隊能順利前進；發言人須提供外界正確資訊，精準傳達「老闆」的想法，不能變成自走砲，還得勞煩老闆擦屁股。

總統府發言人黃重諺說，蒐集新聞時事是每天的基本工作，清晨6點半進辦公室，8點召開輿情會議，幕僚團隊會先就各式新聞議題討論，接著「猜題」，預測媒體可能詢問的問題，發言人也須參與府內大小會議，及安排總統行程的新聞規劃，如是否接受媒體專訪，總統發表演說時，也會先與文稿小組討論，要加入哪些「新聞元素」。

至於發言人需具備哪些要件，黃重諺說，耐煩、抗壓及吸收整理資訊的能力。除接聽記者的詢問電話，每天回覆近百則通訊軟體訊息，經常超過午夜12點還在工作，且因現在網路即時新聞發達，發言人須在最短時間，回應外界疑慮。

「總統就像航空母艦，負責指揮方向。」林鶴明說，發言人就像航空母艦旁的巡洋艦、驅逐艦或攻擊艦，艦隊前進路上，會遭遇許多突發狀況，所以我們有偵蒐情報的角色，也有攻擊型的發言人，當砲火來襲，就要負責反擊，「必要時旁邊的艦艇可以沉，但航母不能沉」。

林鶴明說，發言人與老闆須溝通無礙，否則是很危險的事。他回憶，2月花蓮強震，大家都在跟時間賽跑救災，總統也有自己的想法，凌晨就決定一早要到現場勘災，一路上各式資訊湧入，當然包括很多謠言，總統也會主動問，目前的輿情狀況，發言人掌握正確資訊，回報給總統，也要對外說明。

台北市政府發言人劉奕霆原是記者，他說，從採訪者變成受訪者，剛開始面對鏡頭會緊張，經一段時間磨練，現已得心應手。比起說明市政，市長柯文哲與媒體的應對進退、如何對外發言，是他每天最憂慮的事，「我為此每天都與老闆有些拉鋸」。

總統府發言人林鶴明黃重諺
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