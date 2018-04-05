爆粗口、遞紙條、酸言論理…發言人風格大不同

2018-04-05 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



行政院發言人徐國勇。聯合報系資料照 分享 facebook 政府發言人性格大不同，行事風格也各異。外界公認現任總統府發言人黃重諺「戰鬥力」強，黃曾因年金改革的不實謠言，痛批造謠者，「這是畜生般的行為」。行政院發言人徐國勇以「物質不滅定律」，力挺蔡政府一例一休修法。馬政府時期總統府發言人李佳霏，則因遞紙條提醒馬英九不要打瞌睡，聲名大噪。

蔡政府推動軍公教年金改革，黃重諺去年初說明總統府憲兵槍枝規範的畫面，卻遭移花接木，網路謠傳總統府不排除開槍對付反年改革者。黃感嘆，「氾濫的LINE謠言正在重創這個國家」，他也痛批造謠者是「畜生般的行為」。

行政院去年要求公務機關配合節電，下午1時到3時關冷氣，新北市長朱立倫認為「關掉電源不是最好方法」，黃重諺在臉書批評朱立倫的反射動作「有點中二」。前新北市府副發言人葉元之護主心切，也在臉書反嗆，「呼籲中央政府好好解決電的問題，不要又想用酸言及政治語言轉移焦點」，雙方唇槍舌劍。

行政院發言人徐國勇口才便給，常親上火線替政府施政辯護。蔡政府力推一例一休勞基法，挨批將造成勞工、雇主、物價上揚的「三輸」局面。徐國勇以物質不滅定律反駁，他強調勞動工資、工時及企業獲利，相加後會得到一個共同數字，不可能出現物價上漲、勞工減薪，又放不到假的現象。

蔡政府首任行政院發言人童振源，因上任後不習慣媒體常打電話詢問資訊，曾深夜在媒體通訊群組中發聲明，表示「為降低自己的工作負擔和維護生活品質」，不再個別回答媒體提問，引發爭議。