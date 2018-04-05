民進黨支持者不挺柯 參選人避與柯同框

2018-04-05 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



前總統陳水扁爆料，總統蔡英文（左）早就在官邸約見柯文哲（右）夫婦，親自表達2018願與柯合作的決定。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨在台北次市長選舉中是否理讓柯文哲，一向是各界關注焦點，民進黨秘書長洪耀福日前分析台北市長選情時表示，民進黨推出的人選若不強，國民黨也落選，但柯文哲還是當選，柯文哲就會變成「台灣最大尾」。對此民進黨將參選市議員的顏若芳、吳沛憶及黃守達今天接受廣播專訪都表示，基層選民對柯很有意見，只要與柯同框，就會有接不完的抗議電話。

現任台北市議員顏若芳表示，她所在的中山大同區屬於傳統選區，基層支持者對理讓柯文哲一事意見都比較激烈，因為柯在兩岸關係的發言上，讓綠營支持者不滿。現在連同框都會被選民罵，像之前她力推的花博共融公園啟用，雖然也很掙扎是否和柯一起出席，但因為共融公園是自己的政策，還是到現場，但中午回服務處，就有許多支持者電話，抗議她與柯一同出現。

參選中正萬華區的新人吳沛憶也指出，自己在基層跑了半年，每天至少聽選民抱怨罵柯文哲1小時，民進黨支持者多認為應推出自己的人選。她也指出，自己和北農總經理吳音寧很久前就認識，吳音寧長期關注農業也具有專業，但北市府在此次休市爭議中，以政治操作抹黑吳音寧。

投入參選台中市議員的新人黃守達也表示，即使是台中的民進黨支持者，對於柯文哲仍反感。他指出，柯文哲日前參訪台中，他並沒有到現場，但有誤以為他和柯文哲同框的選民，也打到服務處抗議，因此雖然柯仍有年輕人的支持，但民進黨參選人也要注意，不要惹惱支持者。