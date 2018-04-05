親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
賴清德台獨主張
政治
軍事
綜合
合陽天擎

跨越海峽橫行全球 台灣詐團怎麼騙大陸人

史上最塞清明連假！竟是交通部兩誘因造成

民進黨支持者不挺柯 參選人避與柯同框

2018-04-05 10:15聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

前總統陳水扁爆料，總統蔡英文（左）早就在官邸約見柯文哲（右）夫婦，親自表達201...
前總統陳水扁爆料，總統蔡英文（左）早就在官邸約見柯文哲（右）夫婦，親自表達2018願與柯合作的決定。圖／聯合報系資料照片
分享
民進黨在台北次市長選舉中是否理讓柯文哲，一向是各界關注焦點，民進黨秘書長洪耀福日前分析台北市長選情時表示，民進黨推出的人選若不強，國民黨也落選，但柯文哲還是當選，柯文哲就會變成「台灣最大尾」。對此民進黨將參選市議員的顏若芳、吳沛憶及黃守達今天接受廣播專訪都表示，基層選民對柯很有意見，只要與柯同框，就會有接不完的抗議電話。

現任台北市議員顏若芳表示，她所在的中山大同區屬於傳統選區，基層支持者對理讓柯文哲一事意見都比較激烈，因為柯在兩岸關係的發言上，讓綠營支持者不滿。現在連同框都會被選民罵，像之前她力推的花博共融公園啟用，雖然也很掙扎是否和柯一起出席，但因為共融公園是自己的政策，還是到現場，但中午回服務處，就有許多支持者電話，抗議她與柯一同出現。

參選中正萬華區的新人吳沛憶也指出，自己在基層跑了半年，每天至少聽選民抱怨罵柯文哲1小時，民進黨支持者多認為應推出自己的人選。她也指出，自己和北農總經理吳音寧很久前就認識，吳音寧長期關注農業也具有專業，但北市府在此次休市爭議中，以政治操作抹黑吳音寧。

投入參選台中市議員的新人黃守達也表示，即使是台中的民進黨支持者，對於柯文哲仍反感。他指出，柯文哲日前參訪台中，他並沒有到現場，但有誤以為他和柯文哲同框的選民，也打到服務處抗議，因此雖然柯仍有年輕人的支持，但民進黨參選人也要注意，不要惹惱支持者。

柯文哲民進黨
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

爆粗口、遞紙條、酸言論理…發言人風格大不同

2018-04-05 10:45

政府化妝師 不能變成自走砲

2018-04-05 10:45

孫大千：吳音寧放錯位子 對民眾來說是一場災難

2018-04-05 10:36

那些年 清明節和擁蔣、反蔣的恩怨

2018-04-05 07:21

台獨工作者說 洪孟楷：透露出賴清德3個矛盾

2018-04-05 07:08

許立明代理高雄市長 陳菊：對

2018-04-05 00:23

桃園國民黨募款 「一塊投藍」

2018-04-05 00:16

江宜樺、洪秀柱、吳敦義幕僚 登陸會劉結一

2018-04-05 00:02

吳釗燮會唐鳳 用數位外交突圍WHA？

2018-04-05 00:02

立法院防陳抗 鎮江街後門長高40公分

2018-04-04 22:01

洪秀柱會劉結一 洪：兩岸融合大陸要展現包容胸襟

2018-04-04 18:31

綠北市恐落第三？扁批蔡：執政兩年的領袖不應說這種話

2018-04-04 18:02

朱立倫、江宜樺、洪秀柱紛登陸 會國台辦主任劉結一

2018-04-04 17:16

影／被問「全台最大尾」柯P：放假能不能講輕鬆話題？

2018-04-04 16:31

藍委擬提案 幼兒園中有違規事項須主動通報

2018-04-04 14:43

黃國昌再批黃煌雄放水 讓黃世銘月領18萬退休金

2018-04-04 13:59

賴清德：將提新幼兒照顧津貼 逐年增設公立幼兒園

2018-04-04 13:51

影／國小生問有無女友 馬英九傻眼：怎問這種問題

2018-04-04 12:32

中梵關係 知情人士：台灣掌握訊息與教廷溝通順暢

2018-04-04 11:50

【重磅快評】巴奈發表新專輯《凱道流浪記》

2018-04-04 10:13

立院表姊弟檔 何欣純曾援助林昶佐圓Rocker夢

2018-04-04 09:47

跨越藍綠兄妹檔 黃偉哲、黃智賢飯桌不談政治

2018-04-04 09:26

批黃煌雄掌促轉會 孫大千批：黃國昌才需被促進轉型

2018-04-04 09:23

清明祭祖祭哪個祖？ 馬英九、宋楚瑜、毛澤東都拜這一人

2018-04-04 08:00

切割「華僑為革命之母」？僑委會修法捨華僑改僑胞

2018-04-04 05:04

發揮女力小民參政 歐巴桑進擊護家國

2018-04-02 16:35

LINE起台泰 童振源大搞網紅外交

2018-04-02 16:33

「爺們」掛嘴邊 沒個官樣的管中閔

2018-03-28 16:19

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

換7種交通工具花10小時回到台東！ 宜花塞爆返鄉路艱辛

2018-04-04 19:41

綠北市恐落第三？扁批蔡：執政兩年的領袖不應說這種話

2018-04-04 18:02

入夜還在塞！ 舊蘇花路燈火通明 半小時車程慘塞6小時

2018-04-04 23:15

家庭為先 她卸下「華人首位女艦長」光環

2018-04-05 00:02

影／國小生問有無女友 馬英九傻眼：怎問這種問題

2018-04-04 12:32

影／國五塞成停車場 賀陳旦視察也成苦主

2018-04-04 15:06

賴揆說自己是台獨工作者 馬英九：大家都知道

2018-04-04 11:34

掃墓＋出遊 明車流量5天最多 當心7大地雷路段

2018-04-04 19:52

清明連假首日塞爆 比春節還恐怖

2018-04-05 01:20

朱立倫、江宜樺、洪秀柱紛登陸 會國台辦主任劉結一

2018-04-04 17:16

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅逝世 空軍哀悼

2018-04-04 17:12

參拜蘆洲湧蓮寺 朱立倫、侯友宜和吳秉叡「王不見王」

2018-04-04 14:18

「塞車是一種幸福」 交通部官員「幹話」大集合

2018-04-05 10:00

史上最塞清明連假！ 竟是交通部兩誘因造成國道紫爆

2018-04-05 10:26

洪秀柱會劉結一 洪：兩岸融合大陸要展現包容胸襟

2018-04-04 18:31

清明國5南下一早就紫爆 一張表搞懂國道疏運措施

2018-04-05 10:00

國軍女官兵人數 突破2萬大關

2018-04-05 00:02

影／當藍營母雞拉抬新人？馬英九：我是公的！

2018-04-04 16:57

那些年 清明節和擁蔣、反蔣的恩怨

2018-04-05 07:21

黃國昌再批黃煌雄放水 讓黃世銘月領18萬退休金

2018-04-04 13:59

台灣王牌間諜劉連昆邵正忠 軍情聖殿歷史本文曝光

2018-04-05 07:51

分流破功！ 蘇澳到國5回堵7公里

2018-04-04 13:38

新北市長初選民調第二天 周錫瑋：充滿信心往前衝

2018-04-04 11:11

台獨工作者說 洪孟楷：透露出賴清德3個矛盾

2018-04-05 07:08

立法院防陳抗 鎮江街後門長高40公分

2018-04-04 22:01

高公局預估 車流今最多

2018-04-05 01:26

民進黨雙北市長 扁勇哥：不私心或太派系仍大有可為

2018-04-04 20:38

醒醒啊！蘇花改已經很塞了 還有車發呆路中央15秒

2018-04-04 14:32

台灣政壇最大尾？ 柯文哲苦笑：做自己最簡單

2018-04-04 11:47

江宜樺、洪秀柱、吳敦義幕僚 登陸會劉結一

2018-04-05 00:02

影／被問「全台最大尾」柯P：放假能不能講輕鬆話題？

2018-04-04 16:31

許立明代理高雄市長 陳菊：對

2018-04-05 00:23

輔選「母雞帶小雞」？馬英九：我是公的

2018-04-04 11:11

【世代共好】抽菸、麻將、搖滾樂 管中閔也曾「魯蛇」

2018-04-04 12:34

吳明益國籍 曼布克獎更正為台灣

2018-04-04 18:10

賀陳旦認證「史上最塞」 評估收假加碼高乘載

2018-04-04 16:03

曼布克獎更正吳明益國籍 鄭麗君致謝

2018-04-04 22:03

賴清德：將提新幼兒照顧津貼 逐年增設公立幼兒園

2018-04-04 13:51

中梵關係 知情人士：台灣掌握訊息與教廷溝通順暢

2018-04-04 11:50

傳許立明代理高雄市長 陳菊：你們很多臆測

2018-04-04 12:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top