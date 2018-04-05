那些年 清明節和擁蔣、反蔣的恩怨

2018-04-05 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 柯永輝 ╱即時報導



放清明連假了！在近年的反蔣、擁蔣聲中，不少返鄉掃墓祭祖的人，「印象中」覺得清明節似乎是為了紀念在4月5日去世的先總統蔣中正而訂，但也有人覺得「清明」本來就是如唐朝杜牧詩「路上行人欲斷魂」的傳統節令，還有人從宋蘇軾的書法名作「寒食帖」，想到寒食節與清明節有關，這些都似是而非，綜合維基百科和各方說法，及參照聯合知識庫資料，下面的說明讓你一次了解。

故事先從約1400年前說起，春秋時期晉國公子重耳為逃避驪姬之亂而流亡，三餐不繼，有一天覺得很餓，隨臣介之推走到僻靜處，從自己大腿上割了一塊肉，煮了碗肉湯讓重耳喝了，重耳恢復精神，才發現是介之推自割腿肉，感激萬分，這也是「割股奉君」成語的由來。

19年後，重耳回國做了國君（晉文公），重賞當初伴他流亡的功臣，獨忘了介之推，介之推也不邀功，帶著母親悄悄隱居去了。很多人為介之推抱不平，晉文公醒悟，親自去請介之推，然而介之推已離家去了綿山，但要在山裡找人不容易，有人獻計，從三面火燒綿山，逼出介之推。

不過大火燒遍綿山，介之推依然不出，火滅之後，人們才看見介之推背著老母，已在一棵老柳樹下燒死了，後來晉文公為紀念介之推，下令將介之推的忌日定為寒食節，不許民眾開火煮飯，只能吃冷食、涼拌食品，據傳這就是寒食節的由來。

除了寒食節，從漢朝就有文獻記載的農曆3月3日「上巳節」也流傳已廣，這2個節日與「清明」節氣日子相近，因此逐漸混雜。

有趣的是，「清明」就和立春、冬至等一樣，原本是24節氣之一，確實的日期是冬至後的第105天或春分後15日，依農委會網站指出，在國曆可能為4月4日、5日或6日。1935年內政部依民間習俗將清明節定為「民族掃墓節」。

1975年蔣中正逝世，政府為了紀念他，在「紀念日及節日實施辦法」中，明訂「蔣公逝世紀念日」在「民族掃墓節」舉行。

蔣介石逝世日為國曆4月5日，而「民族掃墓節」是隨農曆清明節氣為準，可能落在國曆的4月4日、5日或6日，兩者只是時日相近，並非同一天，但因「紀念日及節日實施辦法」，台灣過去幾十年來，清明節常合併舉行蔣介石逝世紀念活動，讓許多人誤解兩個日子是同一天，或清明節是因蔣中正逝世而定。