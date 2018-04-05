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台獨工作者說 洪孟楷：透露出賴清德3個矛盾

2018-04-05 07:08聯合報 記者楊德宜╱即時報導

行政院長賴清德3日出席言論自由新時代的挑戰—政府角色之省思研討會，重申自己是台獨工作者。國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書表示，台獨工作者說，透露出賴清德3個矛盾，身為我國最高行政首長的賴清德，實在該說請楚。

第一，賴清德是中華民國行政院長，在中華民國最高民意機關立法院備詢，口說自己是台獨工作者，那麼是中華民國優先還是台灣優先？再者所謂的台灣獨立、那中華民國還存不存在？如果只想借殼上市，如此無心施政，也無怪乎過去執政荒腔走板！

再者，台獨工作是全台2300萬人的共識嗎？在2016年蔡英文總統競選時，並沒有把此當成政見，因此現在推動與否，都沒有正當的民意基礎；而公投法已經通過，不知台獨工作者的賴院長，要不要領銜提案讓全民來公投台獨！以確認民意為何！

第三，行政院長在我國的職責是內政、行政；而關乎兩岸、外交、國防等是總統職權，賴院長一再強調和碰觸不關行政院長職責之事，豈不矛盾；又或賴院長已藏不住包心，藉用宣示台獨立場來向蔡英文總統叫牌，也向獨派靠攏，暗示想要推動台獨工作，2020年就要支持他參選總統！換言之，這才能實質的推動台獨。

賴清德的3個矛盾，怎麼看也都不是民進黨現在最該處理之事，然而此時再度點燃，對腹背受敵的蔡英文總統來說立場一定更加為難，身為我國最高行政首長，還是應該說清楚、講明白。

行政院長賴清德3日出席言論自由新時代的挑戰—政府角色之省思研討會，重申自己是台獨...
行政院長賴清德3日出席言論自由新時代的挑戰—政府角色之省思研討會，重申自己是台獨工作者。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
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台獨賴清德
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