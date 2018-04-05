江宜樺、洪秀柱、吳敦義幕僚 登陸會劉結一

2018-04-05 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



行政院前院長江宜樺。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

繼新北市長朱立倫日前登陸，正在大陸訪問的行政院前院長江宜樺、國民黨前主席洪秀柱，也與中國大陸國台辦主任劉結一會談。

朱立倫和洪秀柱訪問大陸，都是國台辦主動邀請，據了解，正在進行最後安排的國共論壇，劉結一也親自出面與國民黨主席吳敦義指定的核心幕僚洽談，展現大陸涉台領導換血後強烈的企圖及行動力。

江宜樺是在三月廿九日前往大陸參訪，預訪四月六日結束行程，這是他卸任後首次赴陸，距離上次到大陸演講已隔十年之久。江宜樺順利登陸，是因卸任行政院長已超過三年管制期，也成為「馬習會」後首位訪陸的前馬政府核心。

除了演講，江宜樺並拜會上海交大、北京清華大學及北京大學，與中國社會科學院台研所、清華大學國家戰略研究院、北京民智研究院等機構負責人會面，並和劉結一等大陸涉台事務機構官員深入會談。

洪秀柱今將出席在大陸陝西舉辦的「戊戌年清明節軒轅黃帝祭祀典禮」，洪秀柱是台灣主祭代表；也將參加祭祀典禮的劉結一昨天抵達陝西，立即與洪秀柱會談，這是去年十一月洪秀柱赴陸出席「湖北．武漢台灣周」活動，兩人的第二次會談。

洪秀柱辦公室發布新聞稿，劉結一特別指出，自十九大及卅一項惠台措施發布後，他關注到台灣支持和平統一的聲音與民調有增加趨勢，希望這樣的現象能持續擴大。

吳敦義能否登陸出席國共兩岸論壇，仍在做最後安排，總統府是否核准，更在未定之天。