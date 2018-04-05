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許立明代理高雄市長 陳菊：對

2018-04-05 00:23聯合報 記者楊濡嘉／高雄報導

對於即將出任總統府秘書長一職，高雄市長陳菊昨天仍不鬆口。 記者楊濡嘉／攝影
對於即將出任總統府秘書長一職，高雄市長陳菊昨天仍不鬆口。 記者楊濡嘉／攝影
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對於總統府已透露高雄市長陳菊即將接任總統府秘書長一事，陳菊昨天仍不鬆口，不過，她被問到日後是否由副市長許立明代理市長時，立即回說「對」。對於近日政界對於她動向的正負評，陳菊只說「都謝謝」。

陳菊昨巡視高雄市旗津生命紀念館民眾祭祀情形，媒體追問她接任府秘書長時間與代理市長人選，她仍一貫回覆「如果有新消息，一定跟大家報告」，不過媒體直接問是不是由高市副市長許立明代理市長時，她馬上說「對」，不少記者瞪大眼睛看著她，花媽隨即又說「媒體都有很多臆測」。

陳菊稱讚許立明對高雄市政非常了解，曾長期擔任研考會主委，是政大法研所畢業，內歛冷靜，工作認真。

對於新職，陳菊一直未鬆口，前立委孫大千臉書PO文指「總統府秘書長又不是什麼丟臉的職位，為什麼人事案還要故弄玄虛？」對孫的批評，陳菊說，是媒體在猜測，她的態度都沒改變，如有新的變動訊息，會跟大家報告。「至於任何人的批評，都非常謝謝」。

前總統陳水扁的「新勇哥物語」中，「勇哥」說總統蔡英文任命陳菊當總統府秘書長，是繼任用「賴神」後的另一張高明絕妙好牌，陳菊將是民進黨主政中央10年來最有影響力的府秘書長。「勇哥」最後還期勉陳菊說，「這是國家團隊，不是特定派系的」，應協助總統廣納天下英才，「不是把敵人全部殲滅，而是讓敵人也一同加入」，不要化友為敵。對於「勇哥」說法，陳菊表示不知道，但謝謝阿扁總統指教，阿扁是她的長官。

陳菊總統府紀念館陳水扁民進黨
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